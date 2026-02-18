Ayuntamiento de Ahome pagarán pensiones vitalicias y retroactivos a viudas de policías a partir de esta quincena

LOS MOCHIS._ En entrevista durante la mañana de este miércoles 18 de febrero, el Alcalde Menéndez de Llano Bermúdez confirmó que el diferendo económico ha quedado resuelto y anunció que, a partir de esta misma quincena, las nueve viudas comenzarán a recibir sus depósitos, incluyendo los montos de retroactivos que se habían acumulado, en algunos casos, desde hace años.

“Pero aquí nosotros lo que siempre hemos dicho es, que no solamente se trata de pagar el retroactivo que se les debe desde la fecha que se generó o se originó este beneficio que unos datan del año 99, 2000, 2020, 2021 son muchísimos años que nunca se habían cumplido hasta ahora”, indico Menéndez de Llano.

El Primer Edil reconoció que la erogación por parte de las arcas municipales será considerable, ascendiendo a varios millones de pesos para cubrir los retroactivos desde la fecha en que se generó el derecho de pensión para cada una de las beneficiarias.

“Lo que hemos venido asiendo y en lo que no les vamos a fallar, es seguir cumpliendo durante todo el resto del año. El acuerdo es seguir trabajando y mostrando que cada mes va a haber un ingreso una cantidad de dinero que se va a poder destinar a ese efecto”, aseguro.

Sin embargo, destacó que lo más importante es la certeza jurídica y económica que se les brinda a las familias de los agentes caídos.

“A partir de ya, entran estas personas a la nomina del municipio que cada quincena va a tener de por vida este ingreso”, detalló.

Finalmente con este acuerdo, la autoridad municipal descartó la posibilidad de nuevas manifestaciones por este grupo en el corto plazo, aunque el Alcalde reiteró su respeto al derecho a la libre manifestación de la ciudadanía.