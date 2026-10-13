$!Ayuntamiento de Ahome prepara plan integral de rescate y conservación para el Teatro Ingenio

LOS MOCHIS._ Para frenar el deterioro y garantizar que opere en óptimas condiciones, el Ayuntamiento de Ahome inició una evaluación del Teatro Ingenio, con miras a establecer una estrategia de mantenimiento y un nuevo esquema jurídico para su administración.
El Alcalde Antonio Menéndez encabezó este martes un recorrido de supervisión por el recinto, acompañado de regidores y funcionarios de diversas dependencias, para documentar el estado actual de la infraestructura.
Durante la inspección técnica, las autoridades pusieron énfasis en el funcionamiento del sistema contra incendios y la planta de energía de emergencia.
Asimismo, se enlistaron las carencias en materia de seguridad y alumbrado, y se revisaron las condiciones de las fosas para implementar medidas preventivas ante posibles estragos por las lluvias.
“Invitamos a algunos compañeros regidores, personal de Administración, Tesorería y Protección Civil, e hicimos revisiones del teatro, queremos conocer, entre todos, las necesidades mínimas necesarias”, puntualizó el Alcalde.
La estrategia municipal contempla una fase inicial de rehabilitación que se ejecutará durante los últimos meses de 2026.
Será a principios del próximo año cuando el Gobierno defina las directrices definitivas para la operación y disfrute del complejo.
En cuanto a la vocación comercial del teatro, el Alcalde señaló que aunque existen múltiples solicitudes y manifestaciones de interés para realizar espectáculos privados, la administración no ha firmado contratos ni ha recibido anticipos económicos.
Explicó que el Gobierno local trabaja actualmente en diseñar los mecanismos legales que faculten al Ayuntamiento para captar y administrar de forma regular los ingresos derivados de rentas, apartados y boletaje.
A la supervisión del inmueble asistieron la Síndica Procuradora, María Luisa Gómez Lizárraga; los regidores Marysol Morales Valenzuela, María Esther Robles Soto, Feliciano García Mendoza y Lidia Adela Reyes Ley; así como los directores de Obras Públicas, Jesús Ernesto Tapia Castro; de Asuntos Jurídicos, Vladimir Herrera Blancas; el titular del Órgano Interno de Control, Pavel Castro Félix, y elementos de Protección Civil.
A pesar de los trabajos de diagnóstico y mantenimiento, la agenda del recinto no se detendrá.
El Alcalde adelantó que este mismo viernes una sala alterna del teatro abrirá sus puertas para ofrecer un concierto gratuito a cargo de un trío musical originario de Hungría.
“Decirle a la ciudadanía que la cultura está garantizada, seguiremos promoviendo la cultura y conservaremos el teatro para el uso, goce y disfrute de toda la sociedad”, señaló.