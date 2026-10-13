$!Ayuntamiento de Ahome prepara plan integral de rescate y conservación para el Teatro Ingenio

LOS MOCHIS._ Para frenar el deterioro y garantizar que opere en óptimas condiciones, el Ayuntamiento de Ahome inició una evaluación del Teatro Ingenio, con miras a establecer una estrategia de mantenimiento y un nuevo esquema jurídico para su administración. El Alcalde Antonio Menéndez encabezó este martes un recorrido de supervisión por el recinto, acompañado de regidores y funcionarios de diversas dependencias, para documentar el estado actual de la infraestructura. Durante la inspección técnica, las autoridades pusieron énfasis en el funcionamiento del sistema contra incendios y la planta de energía de emergencia.

Asimismo, se enlistaron las carencias en materia de seguridad y alumbrado, y se revisaron las condiciones de las fosas para implementar medidas preventivas ante posibles estragos por las lluvias. “Invitamos a algunos compañeros regidores, personal de Administración, Tesorería y Protección Civil, e hicimos revisiones del teatro, queremos conocer, entre todos, las necesidades mínimas necesarias”, puntualizó el Alcalde. La estrategia municipal contempla una fase inicial de rehabilitación que se ejecutará durante los últimos meses de 2026. Será a principios del próximo año cuando el Gobierno defina las directrices definitivas para la operación y disfrute del complejo. En cuanto a la vocación comercial del teatro, el Alcalde señaló que aunque existen múltiples solicitudes y manifestaciones de interés para realizar espectáculos privados, la administración no ha firmado contratos ni ha recibido anticipos económicos.