$!Ayuntamiento de Ahome y CVIVE firman convenio para regularizar predios en colonias y comunidades del municipio

El Ayuntamiento de Ahome y la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa firmaron un convenio de colaboración para impulsar la regularización de predios y la escrituración de viviendas en distintas colonias y comunidades del municipio. Como parte del acuerdo, se prevé la aplicación de descuentos y exenciones en trámites relacionados con la escrituración, entre ellos el impuesto sobre adquisición de inmuebles, además de la revisión de adeudos históricos vinculados a los predios. El Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, señaló que el convenio permitirá reducir cargas económicas que durante años han dificultado la regularización de propiedades en el municipio.





“Hoy nos reunimos en un evento que refleja la fuerza de la colaboración y el compromiso con nuestra gente; es decir, el resultado cuando se quiere trabajar en conjunto, siempre en beneficio de las personas”, expresó. “Ahome es la casa de todos, y en esa casa nadie debe quedar por fuera. Con este convenio se abre la puerta a la certeza jurídica, al desarrollo urbano ordenado y a la tranquilidad que da saber que el patrimonio de las familias está protegido”, manifestó. De acuerdo con el director de CVIVE, Francisco Antonio Castañeda Verduzco, en una primera etapa los trabajos se enfocarán en Santa Alicia, Camayeca, Nuevo San Miguel, El Molino, Higuera de Zaragoza y La Curva, en Topolobampo.



