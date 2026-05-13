$!Ayuntamiento de Ahome y empresarios garantizan vacantes para reubicar a trabajadores de plaza comercial

LOS MOCHIS._ Las gestiones para apoyar a los locatarios y trabajadores afectados de la Plaza Fiesta Las Palmas continúan avanzando mediante mesas de diálogo y el ofrecimiento formal de empleo por parte de la iniciativa privada.

El Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez confirmó que existe la posibilidad de reubicar a todos los empleados en otras áreas de trabajo para mitigar el impacto económico.

Al ser cuestionado sobre las reuniones con los locatarios para asignarles un área donde puedan seguir ofertando su mercancía, señaló que la comunicación se ha mantenido de manera constante.

”Se han seguido teniendo esas reuniones con ellos, ese acercamiento, esas pláticas, esas mesas de trabajo”, declaró.

A este esfuerzo municipal se sumará el Gobierno del Estado. Menéndez de Llano Bermúdez reveló que el Secretario de Economía estatal solicitó información para buscar esquemas de apoyo.

”El día de ayer nos pidió el Secretario de Economía estatal, el compañero Feliciano, que le mandáramos una minuta de esas reuniones, el resultado y las propuestas que tengan, para poder determinar ellos, cómo también el Estado va a poder ayudar en conjunto, por supuesto, con cualquiera de nosotros”, explicó.