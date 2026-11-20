GUASAVE._ Un ataque armado contra elementos de fuerzas federales provocó la noche de este viernes 20 de noviembre un amplio despliegue de seguridad en distintos sectores del municipio, lo que llevó a las autoridades estatales y municipales a emitir una alerta urgente para que la ciudadanía permanezca bajo resguardo en sus hogares.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó a través de su cuenta oficial en X que, tras registrarse la agresión contra el personal federal, se activó un operativo coordinado por el Grupo Interinstitucional con el objetivo de contener los hechos y restablecer el orden en la localidad.

De manera paralela a los reportes ciudadanos sobre detonaciones y movilización de unidades oficiales en diversas colonias, circuló un aviso atribuido al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable de Guasave, Juan de Dios López Rubio, en el que se advertía sobre el desarrollo de un operativo en la zona del Malecón.

Ante este panorama, el Ayuntamiento de Guasave difundió un mensaje en sus redes sociales exhortando a los habitantes a suspender actividades en la vía pública y evitar transitar por las vialidades mientras continúan las acciones de las corporaciones.

“Aviso importante: Por motivos de prevención y seguridad recomendamos a la ciudadanía resguardarse y no salir de sus domicilios. Estén atentos solo a información oficial”, publicó el Gobierno municipal.

Aunque la autoridad local no emitió un decreto formal de toque de queda, la recomendación opera en la práctica como un confinamiento preventivo para la población y se mantiene vigente de manera indefinida, ya que no se ha fijado un horario para levantar la alerta.

Por su parte, la SSP Sinaloa indicó que los detalles sobre el resultado del despliegue se darán a conocer una vez que concluya el dispositivo de seguridad.

Mientras tanto, las autoridades reiteraron el llamado a evitar las zonas de riesgo, atender únicamente los canales institucionales y hacer uso de la línea de emergencias 911 o del 089 para denuncias anónimas en caso de requerir apoyo.