Bárbara Fox, candidata trans a Diputada federal en Sinaloa por Movimiento Ciudadano denunció ante el Instituto Nacional Electoral presunta violencia política en razón de género cometida por un periodista local.

“En una transmisión vía radio y Facebook desde el minuto uno comenzó a difamarme, a contar puras mentiras sobre mí, minimizando las amenazas que he recibido, que recibí cuando mi candidatura se hizo pública y argumentando que solicité protección ante el INE y mi partido por puro capricho”.

“Se me hizo denigrante porque hasta el día de hoy van 45 personas asesinadas relacionadas a la vida política entonces lo invito a que investigue un poco más del tema”.

Bárbara Fox, quien aspira a ser Diputada federal por el distrito que corresponde al municipio de Ahome, fue una de las primeras candidatas en solicitar protección luego de recibir mensajes de odio y amenazas por ser candidata trans.

“El verdadero motivo del que me hizo tomar cartas en el asunto fue el hecho de que explícitamente dijo que tengo un amasiato con mi seguridad”.

“Se me hace una falta de respeto hacia mi persona como una dama, hacia la seguridad que me proporcionó el INE y mi partido, hacia la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se me hace una falta de respeto y creo yo que aquí estoy, y lo he dicho a lo largo de campaña que estoy para darles voz a todas las que han sido silenciadas”.

Rechazó este tipo de actitudes las cuales, indicó, perpetúan ideas machistas, homofóbicas y transfóbicas. A la vez que no bajaría la voz para señalar y evidenciar todo tipo de comentarios violentos contra mujeres y contra personas LGBTIQ+.

“En este momento, mientras yo estoy alzando la voz hay muchas mujeres que están siendo silenciadas. Entonces, hay que alzar la voz y dejar claro que ya no vamos a minimizar esos comentarios misóginos, homofóbicos, machistas, transfóbicos, ya basta de eso. La verdad no sé de dónde venga esto pero se trata de alguien con baja estatura moral”.

Indicó que el INE dará respuesta en 24 horas, en las que ella espera se tomen acciones para evitar este tipo de comportamientos.

“Yo quisiera que se le prohíba al señor tener cualquier tipo de acercamiento conmigo o mi familia, que se le ordene al señor evitar cualquier tipo de conducta de intimidación o molestia en mi perjuicio o el de mi familia, y que se le ordene de inmediato retirar de la página las falsedades y calumnias de los comentarios”.