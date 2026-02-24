$!Blindan Ahome ante hechos de violencia en el estado Jalisco

LOS MOCHIS._ Ante los recientes hechos de violencia registrados en el sur de Sinaloa durante el fin de semana, autoridades de los tres niveles de gobierno implementaron un despliegue operativo para “blindar” las entradas y salidas del municipio de Ahome.
Carlos Francisco Rodríguez Ponce, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio, confirmó que las estrategias preventivas se activaron de forma inmediata tras recibir indicaciones a nivel estatal.
“Inmediatamente recibimos instrucciones del Estado y la mesa de seguridad. Inmediatamente coordinamos las acciones conjuntas los tres niveles de gobierno, con el fin de prevenir cualquier situación de riesgo que pudiera suceder principalmente en este municipio”, apuntó el funcionario municipal.
Rodríguez Ponce detalló que los operativos son de carácter permanente y rotativo, abarcando no solo la zona urbana de Los Mochis, sino todas las sindicaturas del municipio. Señaló que el objetivo central es evitar el ingreso de grupos criminales a la región y garantizar la tranquilidad de la población.
“El fin es que se mantenga seguro y tranquilo el municipio de Ahome y que así la sociedad lo perciba. Los operativos conjuntos, los recorridos... en algunos casos estarán viendo estacionadas algunas camionetas de la Policía Estatal, municipal, pero es con el fin de prevenir cualquier situación de riesgo nada más y que todas las festividades que vengan al municipio se realicen con mucha tranquilidad”, explicó.
El secretario hizo un llamado a la ciudadanía para que no dude en reportar cualquier irregularidad o abuso por parte de los elementos que participan en los operativos.
“Como siempre lo he dicho, no somos partícipes en las malas acciones de los policías. Cualquier situación hay que reportarla o simplemente acudir a nuestras oficinas y ahí los estaremos atendiendo”, concluyó Rodríguez Ponce.