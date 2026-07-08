$!Blindan escuelas de Ahome por periodo vacacional

LOS MOCHIS._ Para evitar que el equipamiento de las escuelas sea blanco de la delincuencia durante este periodo vacacional, el Gobierno Municipal de Ahome lanzó un llamado a la ciudadanía para formar un frente común y sumarse a la vigilancia de los planteles de educación básica.
Ante la salida de aproximadamente 78 mil estudiantes desde el pasado 19 de junio, la seguridad en las 516 escuelas del municipio se reforzará con rondines y operativos por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta medida preventiva responde a una instrucción directa por parte del Alcalde Antonio Menéndez para frenar el saqueo de las instituciones.
Kiabeth Medellín Lara, Directora de Educación en Ahome, enfatizó que la alerta ciudadana es la pieza clave de este blindaje, invitando a los vecinos de los planteles a reportar al número de emergencias 911 cualquier actividad inusual o sospechosa.
“Por ello hacemos un llamado primeramente a los padres de familia y a toda la comunidad para hacer equipo y salvaguardar la integridad de los planteles escolares, como una medida de prevención para evitar incidencias que se han presentado en otros periodos vacacionales, principalmente robos en las escuelas”, declaró la funcionaria municipal.
Históricamente, las aulas vacías suelen sufrir la sustracción de cableado eléctrico, proyectores, aparatos electrónicos y, de manera crítica ante las altas temperaturas, de equipos de aire acondicionado.
Medellín Lara recordó que gran parte de esta infraestructura vital se adquiere directamente con las aportaciones y el esfuerzo económico de los padres de familia, por lo que el daño patrimonial golpea directamente a las finanzas de la comunidad escolar.
Además del despliegue policial, el municipio operará bajo la estrategia “La Escuela es de Todas y Todos” de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Bajo este esquema, se solicitó a directivos, docentes y personal de intendencia no dejar en el abandono absoluto la supervisión de sus áreas de trabajo.
Previo al regreso a las aulas proyectado para el mes de agosto, una vez que se publique el nuevo calendario oficial del ciclo escolar en el cual se llevarán a cabo dos jornadas intensivas de limpieza en las que se requerirá la mano de obra ciudadana.
“Todos los padres de familia tenemos la corresponsabilidad de asistir cuando nos llamen nuestros maestros, directivos o autoridades escolares, para que los planteles estén en óptimas condiciones y seguros para que nuestras niñas y niños puedan arrancar el próximo ciclo escolar”, concluyó Medellín Lara.