$!Blindan escuelas de Ahome por periodo vacacional

LOS MOCHIS._ Para evitar que el equipamiento de las escuelas sea blanco de la delincuencia durante este periodo vacacional, el Gobierno Municipal de Ahome lanzó un llamado a la ciudadanía para formar un frente común y sumarse a la vigilancia de los planteles de educación básica.

Ante la salida de aproximadamente 78 mil estudiantes desde el pasado 19 de junio, la seguridad en las 516 escuelas del municipio se reforzará con rondines y operativos por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta medida preventiva responde a una instrucción directa por parte del Alcalde Antonio Menéndez para frenar el saqueo de las instituciones.

Kiabeth Medellín Lara, Directora de Educación en Ahome, enfatizó que la alerta ciudadana es la pieza clave de este blindaje, invitando a los vecinos de los planteles a reportar al número de emergencias 911 cualquier actividad inusual o sospechosa.

“Por ello hacemos un llamado primeramente a los padres de familia y a toda la comunidad para hacer equipo y salvaguardar la integridad de los planteles escolares, como una medida de prevención para evitar incidencias que se han presentado en otros periodos vacacionales, principalmente robos en las escuelas”, declaró la funcionaria municipal.