$!Blindarán Ahome con 900 elementos para el operativo Guadalupe-Reyes

LOS MOCHIS._ Con el objetivo prioritario de culminar las festividades decembrinas con un saldo blanco, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Ahome anunció el despliegue de 900 elementos para el operativo Guadalupe-Reyes.

El titular de la corporación, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, informó que la estrategia de seguridad arrancará formalmente el próximo 11 de diciembre y se mantendrá activa hasta el 7 de enero de 2026.

Detalló que la logística del operativo se definió la semana pasada tras sostener una reunión en la ciudad de Culiacán, donde se acordó trabajar de manera estrecha y coordinada con las fuerzas de los tres niveles de gobierno para cubrir tanto la zona urbana como la rural.

“Aquí en el municipio estaremos participando más de 900 elementos, entre Guardia Nacional, Cruz Roja, SUMA, Bomberos Voluntarios, Prevención y Vialidad”, indicó el secretario de Seguridad.