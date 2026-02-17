$!Blindarán Topolobampo y centros ceremoniales en Carnaval y Contis

LOS MOCHIS._ Con un despliegue de las de 300 elementos de seguridad de manera estratégica la cual abarca desde la zona costera hasta las comunidades indígenas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome se declaró lista para garantizar la tranquilidad durante el arranque de dos de las festividades más importantes de la región: el Carnaval de Topolobampo y el primer viernes de Conti.
Carlos Francisco Rodríguez Ponce, titular de la dependencia, detalló esta martes 17 de febrero los pormenores del operativo que se activarán a partir de este jueves para salvaguardar a los miles de asistentes que se espera acudan al puerto de Topolobampo y a los centros ceremoniales.
Para la fiesta del Carnaval de Topolobampo, “Fantasías: La Magia del Mar” que se celebrará a partir de este jueves 19 al domingo 22 de febrero, se ha dispuesto un estado de fuerza específico de 142 elementos. Este contingente incluye agentes de la Policía Municipal, Tránsito y Educadoras Viales, quienes trabajarán en coordinación con Protección Civil del Estado, Bomberos de Los Mochis, Cruz Roja y el Servicio de Urgencias Médicas del Municipio de Ahome (SUMMA).
Rodríguez Ponce destacó el uso de tecnología y unidades especiales para la prevención.
“Estaríamos abarcando pues lo que es las avenidas principales del puerto, el malecón y desde acá desde la salida del 9 de diciembre con recorridos preventivos”, indicó Rodríguez Ponce.
Vigilancia en la tradición Yoreme Simultáneamente, la Secretaría desplegará a 160 agentes adicionales para cubrir los tradicionales Contis en las sindicaturas. El operativo abarcará desde el centro ceremonial de La Florida y San Miguel Zapotitlán, extendiéndose hasta los límites con el municipio de El Fuerte.
“Aproximadamente son 160 elementos con lo que contamos las sindicaturas, estaríamos abarcando desde acá desde el lado de la Florida todo lo que es el recorrido hasta San Miguel y en los límites con el Fuerte”.
El objetivo es permitir que las familias disfruten de las corridas de judíos y la cultura mayo-yoreme en un ambiente seguro durante los viernes de Cuaresma.
“Con el fin de que sus corridas pues sean seguras, de los recorridos igual de vialidad para la prevención y que no haya un accidente y se estaríamos bien pendientes, igual recomendarles a los padres de familias que estén muy atentos de sus hijos que nos ayuden en ese tema”, exhortó el funcionario.
Las actividades del Carnaval de Topolobampo iniciarán este jueves en el malecón del puerto, ofreciendo cuatro días de espectáculos artísticos, culturales y musicales, bajo un estricto esquema de vigilancia para mantener el saldo blanco.