$!Blindarán Topolobampo y centros ceremoniales en Carnaval y Contis

LOS MOCHIS._ Con un despliegue de las de 300 elementos de seguridad de manera estratégica la cual abarca desde la zona costera hasta las comunidades indígenas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome se declaró lista para garantizar la tranquilidad durante el arranque de dos de las festividades más importantes de la región: el Carnaval de Topolobampo y el primer viernes de Conti.

Carlos Francisco Rodríguez Ponce, titular de la dependencia, detalló esta martes 17 de febrero los pormenores del operativo que se activarán a partir de este jueves para salvaguardar a los miles de asistentes que se espera acudan al puerto de Topolobampo y a los centros ceremoniales.

Para la fiesta del Carnaval de Topolobampo, “Fantasías: La Magia del Mar” que se celebrará a partir de este jueves 19 al domingo 22 de febrero, se ha dispuesto un estado de fuerza específico de 142 elementos. Este contingente incluye agentes de la Policía Municipal, Tránsito y Educadoras Viales, quienes trabajarán en coordinación con Protección Civil del Estado, Bomberos de Los Mochis, Cruz Roja y el Servicio de Urgencias Médicas del Municipio de Ahome (SUMMA).

Rodríguez Ponce destacó el uso de tecnología y unidades especiales para la prevención.