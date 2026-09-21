$!Bloquean carretera Los Mochis-El Fuerte en La Constancia para exigir solución a 3 días sin luz

EL FUERTE._ El hartazgo ciudadano ante la demora en el restablecimiento de los servicios básicos obligó este lunes a los habitantes de las comunidades de La Constancia y Vialacahui a tomar medidas drásticas. En un acto de protesta, los vecinos bloquearon el tránsito en la carretera Los Mochis-El Fuerte para exigir que el personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atienda de manera inmediata sus reportes.

La crisis energética en esta zona del municipio comenzó la noche del pasado viernes 18 de septiembre, alrededor de las 20:00 horas. Lo que parecía ser una falla temporal se ha prolongado a lo largo de todo el fin de semana, dejando a decenas de familias a merced de las intensas temperaturas que azotan la región.

Los manifestantes detallaron que la falta de electricidad ha generado un efecto dominó que ya los mantiene en un estado de vulnerabilidad. Además del calor, los pobladores se enfrentan a la interrupción del suministro de agua potable, la caída de las redes de telefonía e internet, y la paralización de diversas actividades comerciales.