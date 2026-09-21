$!Bloquean carretera Los Mochis-El Fuerte en La Constancia para exigir solución a 3 días sin luz

EL FUERTE._ El hartazgo ciudadano ante la demora en el restablecimiento de los servicios básicos obligó este lunes a los habitantes de las comunidades de La Constancia y Vialacahui a tomar medidas drásticas. En un acto de protesta, los vecinos bloquearon el tránsito en la carretera Los Mochis-El Fuerte para exigir que el personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atienda de manera inmediata sus reportes.
La crisis energética en esta zona del municipio comenzó la noche del pasado viernes 18 de septiembre, alrededor de las 20:00 horas. Lo que parecía ser una falla temporal se ha prolongado a lo largo de todo el fin de semana, dejando a decenas de familias a merced de las intensas temperaturas que azotan la región.
Los manifestantes detallaron que la falta de electricidad ha generado un efecto dominó que ya los mantiene en un estado de vulnerabilidad. Además del calor, los pobladores se enfrentan a la interrupción del suministro de agua potable, la caída de las redes de telefonía e internet, y la paralización de diversas actividades comerciales.
Aunque en un principio los vecinos optaron por la espera pacífica, confiando en las cuadrillas de la paraestatal, las mermas económicas terminaron por agotar su paciencia. Las familias reportan la pérdida de despensas completas por la falta de refrigeración, mientras que el sector educativo y laboral se vio imposibilitado para retomar sus rutinas normales este inicio de semana.
Con el estrangulamiento de esta importante arteria vial a la altura de La Constancia, los inconformes buscan presionar a los directivos de la CFE para que despachen al personal técnico necesario y se repare la infraestructura averiada.
Este bloqueo se inscribe en una creciente ola de inconformidad en el norte de Sinaloa. Durante los últimos días, las protestas y reclamos contra la paraestatal se han replicado en diversas sindicaturas y comunidades de los municipios de Ahome y El Fuerte, donde los usuarios denuncian una respuesta deficiente ante los constantes apagones.