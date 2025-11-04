Bloqueo de productores provoca en Los Mochis incremento de precios en carne y verduras

LOS MOCHIS._ Ante los recientes bloqueos carreteros y la escasez de insumos, se ha presentado un incremento en los precios de productos como la carne, cilantro, calabaza, tomate y naranja, manifestó Enrique González Lugo, presidente del Consejo Empresarial Restaurantero de Los Mochis.

El líder camaral precisó que el incremento es de entre el 10 y 15 por ciento de sus costos habituales, lo que a su vez obliga a los restauranteros, por ejemplo, a considerar subir los precios de sus menús.

“Nosotros estamos pensando que de aquí a mediados de diciembre suban los productos de precio, principalmente la carne, parece que va a subir la carne un 10 o un 15 por ciento. Yo tengo que ya iban a subir los precios del cilantro, la calabaza, el tomate, también por ahí a veces sube y baja” expresó.

El empresario explicó que las movilizaciones de productores y la falta de apoyos al campo han desatado una cadena de aumentos que afecta a toda la economía, es decir, desde el productor agrícola hasta el consumidor final.

El problema, dijo, se agrava porque los restaurantes enfrentan presiones por mantener precios accesibles sin sacrificar calidad.

González Lugo expresó que datos recientes del Inegi revelan que la inflación agropecuaria alcanzó un 4.4 por ciento anual en la primera quincena de abril de 2025.

A esto se suma el aumento en los costos logísticos, derivado de las protestas en estados del Bajío y sur del País, donde la distribución de mercancías ha sido interrumpida a causa de los bloqueos carreteros.

En el sector restaurantero, dijo, se está buscando un punto de equilibrio en el alza de los precios del menú y analizar los productos que deben de ajustarse para el consumidor.

“Si va a haber un incremento, ojalá y no sea un incremento, al contrario, decir le subo todo, sino que sea un incremento más equilibrado sin afectar el menú para que la gente también pueda ir y consumir”, detalló.

De cara al cierre de año, el líder camaral precisó que el gremio observa con preocupación el posible impacto en sus ingresos, ya que diciembre representa hasta un 20 por ciento de las ventas anuales, y un incremento generalizado de insumos podría afectar sus utilidades.

“En diciembre a veces no creces tanto pero sí representa el mes que más vendes o sea de los meses es el 18 al 20 por ciento de la venta del año de toda la venta que tienes en el año este mes”, asentó.