Bomberos de Navolato operan bajo protesta por adeudos superiores a $970 mil por parte de gobierno municipal

El Cuerpo de Bomberos de Navolato informó mediante un comunicado que actualmente se encuentra laborando bajo protesta debido a un adeudo acumulado de 972 mil 308 pesos con 25 centavos, correspondiente a recursos que no han sido entregados por parte del Ayuntamiento de Navolato y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato (Japan).

A través de un comunicado oficial, la corporación detalló que el Ayuntamiento mantiene un adeudo de 575 mil 47 pesos con 39 centavos, provenientes del impuesto predial que la ciudadanía paga y que incluye aportaciones destinadas a Bomberos. Asimismo, la Japan adeuda 397 mil 260 pesos con 86 centavos, correspondientes a contribuciones incluidas en los recibos de agua.

Los elementos subrayaron que estos recursos son esenciales para la operación diaria, mantenimiento de equipo y atención de emergencias, por lo que su falta impacta directamente en la capacidad de respuesta de la institución.

A pesar de la situación, el cuerpo de Bomberos reiteró su compromiso con la población, asegurando que los servicios de emergencia continuarán brindándose de manera ininterrumpida, priorizando la seguridad de las familias de Navolato.

Finalmente, hicieron un llamado respetuoso a las autoridades correspondientes para que atiendan y regularicen esta situación a la brevedad, al tiempo que agradecieron el respaldo y comprensión de la ciudadanía.