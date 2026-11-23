LOS MOCHIS._ Con el objetivo de encabezar las tareas de estructuración territorial de Morena en el Municipio, el jefe del Departamento de Gestión Social del Ayuntamiento de Ahome, Isaías Zavala Camacho, concretó su inscripción en el proceso interno de dicho instituto político.

El funcionario municipal busca obtener la denominada Coordinación Distrital Local en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, cargo partidista enfocado en articular a los simpatizantes, fortalecer la presencia en territorio y promover la participación ciudadana en torno al proyecto político.

La postulación de Zavala Camacho ocurre en medio de una etapa de reacomodo al interior de Morena, periodo en el que diversos cuadros políticos y servidores públicos de la región han comenzado a manifestar sus aspiraciones para integrarse a los órganos de operación del movimiento.

De acuerdo con la dinámica interna planteada por el partido, estas coordinaciones distritales resultan clave para consolidar las bases locales de cara a los próximos retos políticos en Ahome.

Una vez cumplida la etapa de registro, corresponderá a las instancias partidistas desahogar el procedimiento interno para evaluar a los aspirantes y definir quiénes asumirán la conducción de estas estructuras distritales.