Buscan a Aldo Emiliano, niño de 4 años desaparecido en playa Las Glorias, en Guasave

GUASAVE._ Momentos de angustia vive una familia tras la desaparición del pequeño Aldo Emiliano, de tan solo apenas 4 años de edad, a quien se le perdió el rastro durante la tarde de este sábado 11 de julio en el balneario de Las Glorias.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor fue visto por última vez al filo de las 16:00 horas. El punto exacto de su desaparición fue ubicado frente a un establecimiento de comida en el mencionado destino turístico.

Ante la gravedad del reporte, las autoridades locales activaron de manera inmediata los protocolos de emergencia.

Macario Gaxiola Castro, titular de Protección Civil en el municipio, confirmó que elementos de su corporación se encuentran trabajando en coordinación con efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable, quienes se encuentran peinando exhaustivamente tanto la franja costera como los sectores aledaños al lugar donde fue visto por última vez.

Para facilitar su pronta identificación, familiares y autoridades han compartido la descripción física de Aldo Emiliano y la ropa que llevaba puesta.

Se trata de un niño de 4 años de edad, tez blanca y cabello corte tipo hongo. Al momento de su desaparición, vestía un traje de baño color azul marino con estampado de figuras de dinosaurios.

Las autoridades de seguridad hacen un exhorto urgente a los bañistas, comerciantes y residentes de playa Las Glorias para que se sumen como observadores.

Cualquier persona que tenga información que pueda ser vital para dar con el paradero de Aldo Emiliano, puede comunicarse de forma inmediata y anónima a la línea de emergencias 911.

Hasta el momento, las cuadrillas de rescate mantienen el operativo ininterrumpido en la zona costera, sin que se haya aun reportado su localización.