Buscan frenar bola de nieve en adeudo a retenciones de Jumapag, dice Alcalde de Guasave

GUASAVE. _ La omisión en la que cayó durante varios años la Jumapag por no enterar las retenciones hechas a sus trabajadores y que se convirtió en una bola de nieve con una deuda acumulada de más de 180 millones de pesos hasta 2020 buscan frenarla y el primer paso es pagar lo que se va generando durante su administración, manifestó Martín Ahumada Quintero.

El Alcalde de Guasave dijo que está al tanto de la observación hecha por la Auditoría Superior del Estado en la cuenta pública 2020 de la Jumapag, donde detectó que la paramunicipal retuvo a los trabajadores más de 26 millones de pesos por conceptos de ISR, ISR asimilable al salario, cuotas obrero-patronales ante el IMSS, cuotas de RCV ante el IMSS e Infonavit, recursos que no fueron enterados.

“Se está procurando dar respuesta a las solicitudes que ahí dan para que se aclaren las observaciones que no han sido solventadas suficientemente”, expuso, “tenemos un adeudo hasta 2020 de 180 millones 582 mil pesos, son por retenciones del impuesto sobre el producto del trabajo, el ISR asimilado al trabajo, cuotas del IMSS, lo que es retiro, cesantía y vejez, no pagos al Infonavit, todo eso es de 2020 hacia atrás”.

El Presidente Municipal expuso que la actual administración va a colaborar en las solventación de la información que pide la auditoría, además que le ha pedido al gerente de la Jumapag que se hagan los pagos de las retenciones generadas en este gobierno.

“Desde noviembre de 2021 ya estamos pagando lo que nos corresponde a nosotros. Hay cosas que se encuentran bajo litigio, pero le he pedido al gerente que aunque no podamos pagar directamente ahorita, vayamos resguardando esos dineros”, indicó.

Ahumada Quintero manifestó que tiene una relación muy cercana con el IMSS, tratando de que la omisión de pagos de cuotas no repercuta de manera negativa en los trabajadores de la paramunicipal, ante el riesgo de que se puedan quedar sin servicios médicos.

“Esta es una situación que viene de muchos años atrás, pero lo que le he pedido a mi equipo es que ya no se genere más deuda, que no sea nuestra administración la que esté quedando a deber algún rubro y que en la medida que vayamos teniendo solvencia vayamos haciendo el ahorro para tenerlo ahí y en el momento que sea factible, pagar a las instancias a las que se les debe”, insistió.

De acuerdo con datos del propio Ayuntamiento, al rezago superior a los 180 millones de pesos hasta 2020 por retenciones no enteradas se suman más de 24 millones de pesos de 2021, por lo que el adeudo supera los 204 millones de pesos por esos conceptos.