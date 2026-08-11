Buscan Secretaría de Economía y Canaco identificar afectaciones a comercios por obras en el Centro de Guasave

El Gobierno de Sinaloa y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guasave acordaron trabajar en un censo para identificar las necesidades de comerciantes cuyos negocios han resultado afectados por obras públicas que se realizan en calles del Centro de la ciudad.

El acuerdo surgió este martes durante una reunión entre el Secretario de Economía, Diego Armando Aguerrebere Espitia, y representantes de Canaco Guasave, en la que también se planteó establecer una agenda de trabajo conjunta para atender las necesidades del sector empresarial del municipio.

De acuerdo con lo expuesto durante el encuentro, el censo permitiría conocer las condiciones en las que se encuentran los establecimientos afectados por la ejecución de las obras y contar con información para definir posibles acciones de apoyo.

Los comerciantes también propusieron desarrollar un programa de capacitación dirigido a empresarios y emprendedores, además de gestionar proyectos relacionados con infraestructura y desarrollo urbano en la zona del margen del Río Sinaloa, con el objetivo de contribuir a la actividad económica de Guasave.

Aguerrebere Espitia señaló que la Secretaría de Economía cuenta con programas de capacitación, servicios profesionales y apoyos directos para pequeñas empresas, así como opciones de financiamiento para empresas medianas.

“Es estar cerca de todos y recoger necesidades. Financiamiento, tenemos muchas herramientas, desde capacitación, servicios profesionales y apoyos directos para empresas pequeñas, y financiamiento para empresas medianas”, señaló.

El presidente de Canaco Guasave, Jorge Armando Cáceres, destacó la importancia de mantener reuniones entre el sector empresarial y las autoridades para definir acciones conjuntas, y reconoció que la atención a las necesidades del comercio también requiere participación de los propios empresarios.

“Nosotros como gremio Canaco, como cámara, ocupamos el apoyo de Gobierno, en este caso de la Secretaría de Economía, y sabemos que no todo es de ustedes, también es de nosotros, como gremio, como empresarios”, expresó.

En el encuentro también participó la subsecretaria de Fomento Económico, Wendy Hernández Fierro.