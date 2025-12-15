Buscarán dinamizar gestiones en Economía del Gobierno de Ahome; ‘que sea facilitador, no obstáculo’, dicen

LOS MOCHIS._ Con la premisa de eliminar las barreras burocráticas y alinear los esfuerzos del Gobierno con las necesidades reales de los empresarios, Carmen Julia Cabrera Zazueta, Secretaria de Economía en Ahome, reafirmó su compromiso de mantener una política de puertas abiertas para todos los sectores productivos del Municipio.

La funcionaria municipal destacó que la instrucción de la actual administración, encabezada por el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, es clara: convertir a la Secretaría en un facilitador y no en un obstáculo para la inversión.

“Nos acercamos a todos los sectores productivos para hablar un mismo idioma. El objetivo es que el empresario, el comerciante y el emprendedor sientan que tienen un aliado en el gobierno municipal”, expresó Cabrera Zazueta.

La Secretaria subrayó que Ahome se encuentra en un momento clave de reactivación económica.

Tras el éxito de eventos recientes como el crucero Zaandam, que dejó una derrama económica de 2 millones 78 mil pesos, la dependencia busca capitalizar esta inercia para el cierre de año.

Cabrera Zazueta enfatizó que la estrategia no solo se centra en los grandes capitales, sino también en el fortalecimiento de las MiPyMES locales, a quienes se busca integrar en las cadenas de valor que están llegando a la región, especialmente con el desarrollo industrial en el puerto de Topolobampo.

“Nos dimos a la tarea de cómo apoyar al empresario para que ellos conocieran la importancia de una plataforma, para ayudarlos y capacitarlos desde la parte empresarial”, comentó.



Los ejes de trabajo

Los puntos centrales de su plan de trabajo para el próximo ciclo incluyen:

• Competitividad: Capacitación constante para que la mano de obra local acceda a mejores salarios.

• Simplificación: Reducción de trámites para la apertura de nuevos negocios.

• Vinculación: Mesas de trabajo permanentes con cámaras empresariales (Canacintra, Canaco, Coparmex) para resolver problemáticas inmediatas.



Con estas acciones, la Secretaría de Economía busca consolidar a Los Mochis no solo como el centro agrícola del estado, sino como un polo de desarrollo industrial y gastronómico de referencia en el noroeste del País.