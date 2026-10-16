$!Cabildo aprueba obras de drenaje y servicios básicos en Ahome con bolsa de $18 millones del Ramo 33

LOS MOCHIS._ El Cabildo de Ahome avaló la celebración de un convenio con el Estado de Sinaloa, el cual permitirá canalizar recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (Ramo 33) para mejoramiento de la red de drenaje.

Durante la sesión extraordinaria celebrada en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal, el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez reconoció la voluntad y el respaldo de los regidores para sacar adelante este paquete financiero, que asciende a los 18 millones de pesos y se enfocará principalmente en resolver problemáticas de saneamiento ambiental.

En entrevista posterior a la clausura de la reunión, detalló que la estrategia de inversión priorizará la sustitución y modernización de redes hidrosanitarias que arrastran años de deterioro.

"La mayoría de las acciones son para mejoras en las redes de drenaje como las del fraccionamiento El Parque, Infonavit Mochicahui y Colonia Lázaro Cárdenas en la ciudad de Los Mochis y algunas comunidades rurales de las sindicaturas de El Carrizo y la Villa de Ahome", mencionó Menéndez de Llano Bermúdez.