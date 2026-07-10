$!Cabildo de Ahome aprueba reglamento de la Semujeres para brindar un servicio de mayor calidad al sector femenino

LOS MOCHIS._ Para mitigar los riesgos derivados de la temporada de lluvias y, a la par, impulsar mejores políticas públicas, el Cabildo de Ahome desahogó una agenda de trabajo durante su más reciente sesión ordinaria.

El Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez informó al cuerpo de regidores y a la ciudadanía sobre la implementación de un programa emergente de poda de arboledas que representan un peligro ante los temporales.

Estas labores preventivas ya se concentran en zonas de alta circulación, como la alameda de la carretera Los Mochis-Topolobampo.

Asimismo, advirtió que a través de Protección Civil se han girado memorándums dirigidos a locatarios y particulares que cuenten con árboles en situación de riesgo, instándolos a asumir su responsabilidad y actuar en consecuencia para garantizar la seguridad de la población.

En materia de derechos y atención social, el pleno del Cabildo aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación cuya lectura estuvo a cargo del regidor Feliciano García referente al Reglamento Interior de la Secretaría de las Mujeres del Ayuntamiento de Ahome.