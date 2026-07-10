$!Cabildo de Ahome aprueba reglamento de la Semujeres para brindar un servicio de mayor calidad al sector femenino

LOS MOCHIS._ Para mitigar los riesgos derivados de la temporada de lluvias y, a la par, impulsar mejores políticas públicas, el Cabildo de Ahome desahogó una agenda de trabajo durante su más reciente sesión ordinaria.
El Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez informó al cuerpo de regidores y a la ciudadanía sobre la implementación de un programa emergente de poda de arboledas que representan un peligro ante los temporales.
Estas labores preventivas ya se concentran en zonas de alta circulación, como la alameda de la carretera Los Mochis-Topolobampo.
Asimismo, advirtió que a través de Protección Civil se han girado memorándums dirigidos a locatarios y particulares que cuenten con árboles en situación de riesgo, instándolos a asumir su responsabilidad y actuar en consecuencia para garantizar la seguridad de la población.
En materia de derechos y atención social, el pleno del Cabildo aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación cuya lectura estuvo a cargo del regidor Feliciano García referente al Reglamento Interior de la Secretaría de las Mujeres del Ayuntamiento de Ahome.
La Regidora Marysol Morales Valenzuela, presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia, celebró el respaldo a la iniciativa, subrayando que esta nueva herramienta jurídica permitirá hacer más eficientes los programas de la dependencia y brindar un servicio de mayor calidad al sector femenino del municipio.
Durante el apartado de asuntos generales, Antonio Menéndez dio respuesta a diversas inquietudes de los regidores.
Destacó la intención de solicitar al Congreso del Estado su aval para ejecutar un nuevo programa de descuentos dirigido a usuarios rezagados de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, buscando así oxigenar la economía familiar.
En este mismo rubro, confirmó que se analiza la propuesta del Regidor Héctor Álvarez Ortiz para instalar paneles solares en dicha paramunicipal para reducir costos de energía eléctrica, así como el proyecto para habilitar un gimnasio en la Ciudad Deportiva Centenario.
Sobre la rehabilitación de la infraestructura pública en la isla de El Maviri (puentes y andadores de madera), el Presidente Municipal adelantó que existe un ofrecimiento del Gobierno del Estado para incluir el destino en sus programas de rescate.
Sin embargo, aclaró que, al tratarse de un Área Natural Protegida, se debe actuar con apego a la norma ambiental, por lo que actualmente se trabaja en las gestiones y permisos ante las dependencias federales correspondientes.
Los integrantes del Cabildo lanzaron un exhorto a la población para coadyuvar con las autoridades en esta temporada.
Se solicitó a la ciudadanía mantener limpias las redes de drenaje y alcantarillado para evitar inundaciones, mantenerse atentos a los pronósticos meteorológicos de Protección Civil y, de cara al receso de verano, fungir como vigilantes ciudadanos de los planteles educativos para reportar actividades sospechosas e inhibir el robo y vandalismo en las escuelas.