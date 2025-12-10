Cabildo de Ahome autoriza gestión extraordinaria de $25 millones en adelanto de participaciones para 2026

LOS MOCHIS._ El Cabildo de Ahome aprobó por unanimidad, la solicitud para gestionar un adelanto de participaciones federales y estatales ante el Gobierno del Estado por un monto de hasta 25 millones de pesos, que se destinarán a cubrir compromisos de la administración pública municipal.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Aurora Alcántar Castro, fue la encargada de presentar el dictamen, derivado de un oficio girado por el Tesorero Municipal, Roberto Morales Leyva.

La comisión determinó que la solicitud es procedente bajo el argumento de que el recurso permitirá a la administración cumplir con los compromisos “inherentes a la administración pública municipal” durante el ejercicio 2026.

“Relativa la autorización para que el municipio gestione ante el gobierno del estado anticipo extraordinario de participaciones con la intención de celebrar un convenio por la cantidad de 25 millones de pesos, monto permitido por las leyes vigentes en los términos de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas de la ley de deuda pública para el estado de Sinaloa”, indicó Alcántar Castro.

El acuerdo aprobado establece que la Tesorería Municipal destinará el adelanto al cumplimiento de estos compromisos, y el monto será descontado de las participaciones federales en cinco mensualidades consecutivas.

Pese a la aprobación unánime, regidores de oposición manifestaron su intención de mantener una estricta vigilancia sobre el uso y destino de los 25 millones de pesos solicitados.

El regidor de Movimiento Ciudadano, Héctor Álvarez Ortiz, anunció que su bancada estará muy vigilante del destino de esos recursos y propuso mecanismos de seguimiento.

“Me gustaría sumar a esa petición que el Tesorero incluso rinda un informe sobre si existe el gasto como tal de esos recursos adelantados, ¿a dónde fue el destino? Y ese informe tal vez pudiera ser cada 15 días, cada mes, a cómo se vayan ejerciendo,” solicitó Álvarez Ortiz.

Con la aprobación, el Ayuntamiento de Ahome queda facultado para formalizar el trámite de endeudamiento anticipado con el Gobierno del Estado para el próximo año.