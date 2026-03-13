$!Cabildo de Ahome frena nombramiento de Pavel Castro como nuevo titular del Órgano Interno de Control

LOS MOCHIS._ En una sesión extraordinaria que terminó definiéndose por la aritmética legal, el Cabildo de Ahome desechó la propuesta para nombrar al nuevo titular del Órgano Interno de Control, debido a que no se alcanzó la mayoría calificada que exige la normatividad municipal para este cargo.
Con la ausencia justificada del regidor Feliciano García y la presencia de 13 integrantes del cuerpo edilicio, el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez declaró instalada la sesión para desahogar el único punto sustantivo del orden del día.
La Síndica Procuradora, María Luisa Gómez Lizárraga, fue la encargada de presentar ante el pleno la propuesta para designar a Pavel Roberto Castro Félix como titular del OIC por un periodo de tres años.
“Luego de un proceso de análisis, evaluación de perfiles y valoración de trayectorias profesionales, tengo el honor de proponer al ciudadano Pavel Roberto Castro Félix. El perfil propuesto cuenta con experiencia en auditoría, fiscalización gubernamental y control interno, aspectos que resultan fundamentales para fortalecer la transparencia”, argumentó la funcionaria.
Al someter el dictamen a votación, la Secretaría del Ayuntamiento contabilizó ocho votos a favor y cinco en contra. Inicialmente, el resultado parecía avalar la propuesta, hasta que la regidora Yeniva Gámez solicitó el uso de la voz para hacer una acotación legal sobre el reglamento interior.
La edil advirtió que la designación del titular del OIC es un procedimiento que obliga a contar con el respaldo de las dos terceras partes de los presentes.
“Tengo entendido que las dos terceras partes de los miembros de Cabildo siempre han sido 10 votos (del total). Por lógica, si hoy estamos presentes 13 miembros, se necesitan nueve votos a favor, por lo tanto, no hay una aprobatoria total”, expuso Gámez ante el pleno.
El Alcalde de Ahome reconoció la validez técnica de la observación de la regidora, confirmando que los ocho votos a favor representaban únicamente el 61 por ciento de los presentes, cifra insuficiente para alcanzar el 66.6 por ciento legalmente requerido.
“La aritmética nos dice que tenemos el 61 por ciento, y tendríamos que tener el 66.6; entonces falta ese porcentaje, no se llega a las dos terceras partes y es una observación válida”, admitió Menéndez de Llano Bermúdez.
Ante la falta de la mayoría calificada estipulada por la ley, el Presidente Municipal determinó que no existían las condiciones para aprobar el nombramiento.
“En este sentido, si no se tiene la suficiente votación para la aprobación, entonces se queda sin efecto la convocatoria que se da a conocer para el nombramiento del Órgano Interno de Control”, concluyó, procediendo a la clausura de la sesión extraordinaria.