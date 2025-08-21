Cabildo de Ahome intenta restituir a Vargas Landeros; ‘No son autoridad’, dice Tere Guerra

Regidores del Ayuntamiento de Ahome solicitaron realizar una sesión extraordinaria del Cabildo para restituir al Alcalde desaforado, Gerardo Vargas Landeros. La petición fue presentada por el Regidor de Morena, Feliciano García Mendoza.

Según el planteamiento del grupo de regidores, deben acatar una resolución de un Juez federal que otorgó una suspensión contra el juicio de procedencia, o desafuero, que aprobó el Congreso del Estado el 2 de mayo.

En respuesta, la Diputada María Teresa Guerra Ochoa, Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, advirtió que el Cabildo y regidores no son autoridad competente para reinstalar en su cargo a Vargas Landeros.

Señaló que incluso si el Juez federal considera que el Legislativo debe reinstalar al Alcalde desaforado, quien debe atender ese proceso es el Congreso, no una instancia municipal.

”No es posible que el Cabildo se anteponga, es cierto, es un órgano autónomo, es una instancia autónoma, pero no se puede anteponer al Congreso”.

”Si lo que está tomando como fundamento algunos regidores es una supuesta suspensión de un Juez, el Juez nos debe requerir a nosotros y no pueden andar haciendo ellos un requerimiento. Ni son autoridad judicial, ni se pueden anteponer a decisiones del Congreso”, declaró Guerra Ochoa.

Afirmó que el Parlamento procedió contra el Presidente Municipal conforme a la Ley y las pruebas presentadas en su contra para ser llevado ante la justicia, por lo que descartó que un Juez le permita retomar sus funciones.

”Nosotros sabemos que tenemos toda la razón legal, no tenemos temor de que pudiese hacer eso el Juez de Distrito”, enfatizó.

Acusó que el grupo de regidores de Morena en Ahome pretenden respaldar una postura de desespero que mantiene Gerardo Vargas, pero al hacerlo, ellos transgreden la Ley.

”Están queriendo darle credibilidad a una narrativa, que entiendo que hay una situación de desespero del Alcalde del cual se hizo la declaratoria de procedencia, pero no pueden de esa manera, no pueden violar la Constitución ni atribuirse facultades que no tienen”, recalcó Tere Guerra.