$!Cabildo de Ahome ratifica desaparición de la CEAIP; regidores de oposición acusan retroceso

La única ausencia en el bloque oficialista fue la de la regidora María Esther Robles

La votación no dio lugar a sorpresas, pero sí exhibió la línea política del cuerpo edilicio. Con 8 votos a favor del dictamen se manifestaron el Alcalde, la Síndica María Luisa Gómez Lizárraga y los regidores morenistas:

En sesión extraordinaria de cabildo cuyo único punto en el orden del día fue someter a consideración el Decreto Número 335 expedido por el Congreso del Estado, el Ayuntamiento de Ahome se sumó a la reforma constitucional que elimina al órgano autónomo de transparencia en Sinaloa.

LOS MOCHIS._ Haciendo valer su mayoría numérica, la fracción de Morena en el Cabildo de Ahome, respaldada por el Presidente Municipal Antonio Menéndez De Llano Bermúdez y la Síndica Procuradora, avaló este martes la desaparición de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP).

El momento de tensión se vivió cuando por parte de la regidora del Partido Acción Nacional (PAN), Lidia Adela Reyes, solicitó el uso de la palabra antes y después de la votación para razonar su postura. Sin embargo, la Secretaría del Ayuntamiento le negó el micrófono, bajo el argumento de lo estipulado en el orden del día.

Visiblemente molesta tras la clausura de la sesión, la edil panista denunció la falta de apertura democrática en el recinto.

“Yo pedía el uso de la voz dentro del punto número 2 de la sesión de Cabildo, sabemos perfectamente que no existe asuntos generales, pero lo podemos hacer dentro del punto del cual estamos tratando”

“No hay una claridad o una base fundamentada para que esto pueda decirse estamos mejor”, reclamó Ávila Reyes ante los medios.

Por el bloque opositor, se contó con 4 votos en contra y fueron emitidos por los regidores Héctor Álvarez Ortiz, Jesús Adrián Baldenebro, Lidia Adela Reyes y el priista César Emiliano Gerardo Lugo.

Este último calificó la jornada como un día negro para la transparencia en Sinaloa. Gerardo Lugo lamentó que la aritmética política en el Congreso y en los Cabildos permita estas reformas sin un contrapeso real, advirtiendo los riesgos de que el gobierno controle sus propios datos.

“Estamos en contra de que el Gobierno sea juez y parte y elijan qué información sí le brindan al ciudadano”, sentenció el regidor del PRI, calificando la aprobación del Decreto 335 como un claro “retroceso” en las garantías ciudadanas.

Con esta aprobación, Ahome cumple con el trámite legislativo requerido para validar la reforma constitucional que extingue al órgano garante de la transparencia en la entidad.