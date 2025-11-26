$!Cambiarán ubicación del tradicional Pino Navideño de Los Mochis

Iván Gálvez Meza, director de Servicios Públicos Municipales, confirmó que se solicitó una autorización especial al Presidente Municipal, Antonio Meléndez del Llano Bermúdez, para reinstalar el símbolo navideño, pero con un concepto diferente.

El pino se instalaba sobre el bulevar Rosendo G. Castro y Gabriel Leyva, en el Centro de Los Mochis; sin embargo, este año se tomó la determinación de reubicarlo.

LOS MOCHIS._ Autoridades de Ahome anunciaron que cambiarán la ubicación del tradicional pino navideño que se instala en la ciudad por festejos de fin de año.

“Lo único que sí pedimos nosotros al alcalde autorización y nos lo autorizó es poner de nuevo el pino, no la estructura, adornarlo diferente. Entonces, eso sí nos lo aprobó el presidente”, indicó.

El funcionario precisó que la nueva ubicación del pino fue tomada por el Alcalde, Antonio Menéndez, y será instalado en el bulevar Rosendo G. Castro y la calle Vicente Guerrero, donde se encuentra el Monumento a la Madre.

“El pino va a ser a un lado de donde está Turismo, enfrente del Trapiche, donde está el monumento de la Madre, atrasito. Ahí va a estar colocado, ahí nos indicó el presidente que ahí lo quería. Yo le di tres puntos y ahí me ahí me pidió que lo que lo pusiera”, puntualizó.

En ese sentido, Iván Gálvez indicó que Servicios Públicos Municipales se dio a la tarea de rescatar algunos adornos que se encontraban guardados en la bodega de la dependencia y que se encuentran a la espera de la llegada de nuevo equipamiento lumínico, para continuar con las decoraciones de la ciudad.

“Mire, todos esos adornos que usted ve y que no les ha tocado ver, es lo que estaba ahí en la bodega de servicios públicos, en el núcleo, en alumbrado público o en el almacén general del municipio. Entonces, nos dimos a la tarea nosotros de sacar todo eso y realmente lo que estaba en buenas condiciones es lo que vamos a poner”, indicó Gálvez Meza.

El funcionario adelantó que, si bien, se está reutilizando el material que se encuentra disponible en la bodega, se esperan elementos nuevos para el encendido del pino de navidad.

“Estamos esperando que nos llegue material y luces nuevas renovadas para poder darle al pino una nueva vida”, finalizó.