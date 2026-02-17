Cambios climáticos retrasan la floración en huertos de mango; productores confían en un repunte tardío

LOS MOCHIS._ Derivado de los constantes cambios climáticos en la región del norte de Sinaloa, han provocado un desfase evidente en el proceso de floración de los huertos de mango, el sector productivo mantiene la calma y descarta, por el momento, un escenario de pérdidas totales.

Manuel Ignacio Martín del Campo, presidente de la Asociación de Productores de Exportaciones de Mango Libre de la Mosca, reconoció que la temporada presenta un retraso inusual, una problemática que no es exclusiva de la región, sino que se replica en otras zonas productoras del País.

El líder agrícola explicó que el fenómeno es generalizado dando como ejemplo el estado de Nayarit, donde la floración apenas alcanza niveles de entre el 30 y el 40 por ciento, cifras por debajo del promedio histórico para estas fechas.

“Aquí hace aproximadamente tres semanas tuvimos una reunión en la asociación y comentamos que ya había un retraso. Sin embargo, hace apenas dos semanas comenzaron a verse las primeras floraciones en las zonas más apartadas, como la Higuera de Zaragoza, Charay ya tenía que es lo más normal no”, detalló Martín del Campo

A pesar de que variedades tempranas como el Ataulfo, seguidas por los Kent y Keitt, deberían mostrar mayor avance, el dirigente enfatizó que el ánimo de los productores no ha decaído.

Recordó experiencias pasadas donde la naturaleza, aunque severa, dio segundas oportunidades.

“Pero sí es muy preocupante, claro que sí, porque si no hay flores, no va a haber frutos. Nosotros como mangueros y como agricultores en general nuestro ánimo no decae. Recuerdo la helada de febrero del 2011; nos heló la primera flor, pero hubo una segunda etapa de floración y los árboles nos dieron una buena cosecha”, sentenció.

Destacó un punto a favor con las lluvias registradas a finales de enero.

Según Martín del Campo, esa humedad sirvió para fortalecer las plantas en las cerca de 10 mil hectáreas establecidas en la zona norte, permitiendo postergar los riegos de auxilio mientras se espera que las temperaturas se estabilicen y detonen la floración masiva.