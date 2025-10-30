$!Campesinos bloquearán caseta de Cuatro Caminos, pero será parcial

LOS MOCHIS._ Baltazar Valdez Armentía, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, aclaró que el bloqueo en autopistas no es total y se está permitiendo el paso a transporte de pasajeros y población civil. Desde las 09:00 horas, productores arribaron a la caseta Cuatro Caminos y la mantienen liberada de cobros de peaje a los que transitan en ambos sentidos por la autopista Benito Juárez. En cuanto al transporte de carga, justificó la medida como un llamado a que los industriales y las organizaciones de transportistas se solidaricen a la causa del campo por un propósito de interés nacional.





“Nosotros estamos defendiendo la agricultura y, a la vez, la alimentación. No es una pretensión hacerles daño y sabemos que, con la fuerza de ellos, sumada a la nuestra, podemos hacer que el gobierno atienda nuestras demandas”, señaló. El movimiento ha fijado un plazo de 72 horas para mantener el bloqueo. Si no hay respuesta, advirtieron que trasladarán la protesta a las aduanas y fronteras del País, deteniendo la tramitación de importaciones y exportaciones, sin afectar físicamente a terceros. “Vamos a parar la tramitación para que se pare el comercio internacional y hacer que Estados Unidos se involucre presionando al gobierno mexicano, para que nos resuelva. Esa es la estrategia y esperemos que el sector transportista nos ayude”, agregó. Valdez Armentía reconoció que el Gobierno estatal ha mostrado disposición, pero responsabilizó directamente al Gobierno federal por el conflicto y aseguró que el Secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, les ha mentido y que los quieren engañar con soluciones incompletas.



