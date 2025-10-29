Campesinos cerrarán por 72 horas la caseta de Cuatro Caminos en Guasave

LOS MOCHIS._ Productores agrícolas de Sinaloa anunciaron el endurecimiento en sus protestas y como parte de un cambio de estrategia, cerrarán totalmente la caseta de peaje de Cuatro Caminos, en Guasave, por 72 horas.

La medida de presión iniciará a partir de este jueves 30 de octubre.

Baltazar Valdez Armentía, dirigente de Campesinos Unidos de Sinaloa, informó este miércoles la decisión que tomaron tras más de 48 horas de protestas.

“Acabamos de consensuar un cambio de las estrategias de lucha y de presión, se tomó la determinación que a partir del día de mañana (jueves) todos nos vamos a concentrar en la caseta de Cuatro Caminos”, comunicó.

El líder campesino detalló que las demás casetas de Sinaloa, como la de San Miguel Zapotitlán y El Pisal, que estaban tomadas con paso libre, se dejarán solas.

Explicó que la concentración en Guasave iniciará entre las 08:00 y 09:00 horas, y esta vez el bloqueo será total.

“Vamos a cerrar las casetas, no se van a permitir el tránsito y el propósito es estar 72 horas en esa condición”, precisó Valdez Armentía.

Esta manifestación es parte de la lucha del Frente Nacional para el rescate del campo mexicano, que exige mejores precios para las cosechas.

Valdez Armentía adelantó que, si esta acción no funciona, la lucha continuará la próxima semana con la toma de aduanas en la frontera.

“La próxima semana se ratifica la toma de las aduanas... de aquí tiene que salir un contingente de unos 40, 50 personas que nos van a acompañar para hacer la toma en Nogales”, indicó.

El dirigente señaló que estas acciones son necesarias porque el Gobierno federal no les ha dado una mesa de diálogo.

“Si nosotros hubiéramos logrado ya una mesa de diálogo muy seguramente no estaríamos ni nosotros aquí, ni mucho menos pensando en afectar el tránsito”, afirmó.

“Creo, y con toda responsabilidad, lo digo, no nos dejan otro camino en el gobierno, tenemos que hacer esta acción”.