$!Campesinos estiman pérdidas de $2 millones diarios por bloqueo en cada caseta en Sinaloa

El líder de Campesinos Unidos de Sinaloa, Baltazar Valdez Armentía, informó que las manifestaciones y bloqueos en las casetas del Estado, como la de Cuatro Caminos, están generando pérdidas de hasta 2 millones de pesos diarios en recaudación, según cálculos basados en movimientos anteriores.
Con esta estimación resultaría al menos 34 millones de pesos que no se han captado en recaudación en casetas, pues son cuatro las casetas que se tomaron desde el pasado lunes: San Miguel Zapotitlán en Ahome, Las Brisas en Angostura, El Pisal entre Culiacán y Navolato, y Costa Rica al sur de Culiacán; además este jueves fue tomada la caseta Puente Sinaloa, también conocida como Cuatro Caminos.
“En una sola caseta se dejan de ingresar alrededor de 2 millones de pesos en 24 horas”, señaló Valdez Armentía, al referirse al tráfico constante de tráileres y vehículos de carga que pagan cuotas de hasta 700 pesos por paso.
Explicó que esa cifra es un indicador del impacto económico de las movilizaciones que el sector agrícola mantiene desde el lunes 27 de octubre.
El dirigente aclaró que el bloqueo en Cuatro Caminos es parcial, y que los manifestantes están tratando de afectar lo menos posible el tránsito y los derechos de terceros, aunque reconoció que hay incomodidad entre transportistas y usuarios.
“Sabemos que causamos molestias, pero la sociedad está enterada del origen de estos movimientos. Lo último que queremos es causar daño”, expresó.
Valdez Armentía reiteró que el movimiento busca presionar al Gobierno federal para abrir una mesa de diálogo y atender las demandas del campo mexicano, entre ellas el establecimiento de precios justos para el maíz y el trigo.
Recordó que ya entregó formalmente las peticiones a la Secretaría de Gobernación y que sostuvo una reunión con su titular, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, aunque aún no han recibido respuesta oficial.
“Ya vamos para cinco días sin respuesta. Quedamos en que en cuanto se tuviera la autorización de la Presidenta de la República se abriría la negociación, pero no ha sucedido”, señaló.
El líder campesino criticó los acuerdos alcanzados entre el Gobierno federal y productores de otros estados, a quienes se ofrecieron apoyos de 950 pesos por tonelada hasta 200 toneladas, lo que calificó como una medida “discriminatoria” hacia el resto del sector.
“La producción de maíz es una sola y toda vale lo mismo a la hora de que el consumidor la adquiere”, dijo.
Ante la falta de avances, Valdez Armentía advirtió que el siguiente paso será escalar las movilizaciones hacia las aduanas, para presionar al Gobierno mexicano mediante la suspensión de permisos de importación y exportación, lo que impactaría directamente en el comercio internacional.
“Queremos afectar el interés del gobierno americano para que exijan al Gobierno de México que nos atienda. Es todo lo que queremos”, expresó.
Finalmente, pidió comprensión a la ciudadanía y al sector transportista, y reiteró que la lucha busca defender la soberanía alimentaria.