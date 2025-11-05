Campesinos suspenden toma de casetas y aduanas por ‘soberanía nacional y seguridad’: Baltazar Valdez

LOS MOCHIS._ Baltazar Valdez Armentía, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, confirmó este miércoles 5 de noviembre la suspensión de las movilizaciones previstas para tomar aduanas y casetas de peaje, citando preocupaciones de seguridad y la necesidad de deslindarse de cualquier acusación de apoyar una posible intervención militar extranjera.

El dirigente explicó que la suspensión de las tomas de aduanas se debe a la coyuntura de seguridad actual y al reciente anuncio de una posible intervención por efectivos del ejército estadounidense.

“Nosotros, como una medida de deslindarnos, porque desde el gobierno se nos ha estado calificando como oposición, cosa que negamos rotundamente. Decidimos posponer la toma hasta en tanto no se esclarezca este tema de la posible intervención de efectivos del ejército americano a territorio nacional, para la captura de los narcotraficantes. Por el momento están suspendidas por esa razón”, declaró Valdez Armentía.

Ante la preocupación que se vive en los últimos días en el estado, reiteró que el motivo de la suspensión es por una cuestión de seguridad y destacó que continuar con la manifestación podría poner en riesgo a sus agremiados.

“Se detiene la toma de las casetas, te lo repito, por una cuestión de seguridad y por otra, deslindarnos de posibles acusaciones de que nosotros estamos provocando la intervención esta o que somos partidarios de la intervención de militares extranjeros. Cosa que, por supuesto, nosotros anteponemos la soberanía nacional antes que cualquier otro objetivo de lucha”, puntualizó.

A pesar de la pausa en las movilizaciones, el líder campesino informó que el movimiento seguirá activo.

“En este momento estamos organizando una reunión en Ciudad de México de todos los integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano. Vamos a estar por dos días en reunión para replantear todas las acciones y desde luego para mantener la lucha en pie”, concluyó.