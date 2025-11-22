Campesinos y transportistas anuncian cierre de carreteras y aduanas este lunes 24 de noviembre

Los productores del campo mexicano realizarán este lunes 24 el cierre de carreteras, industrias y aduanas, como parte de un movimiento nacional para exigir soluciones al tema de la crisis en el sector agrícola

El dirigente de Campesinos Unidos de Sinaloa, Baltazar Valdez Armentia, confirmó que a partir de este lunes 24 de noviembre iniciará el movimiento articulado bajo el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, y contará con el apoyo clave de un importante gremio de transportistas a nivel nacional, la ANTAC (Asociación Nacional de Transportistas).

“Está confirmado, nos estamos preparando para el cierre de las carreteras, la toma de industrias en Los Mochis y estamos conformando una delegación de 100 productores que vamos a viajar a la toma de las aduanas en Nogales”, declaró Valdez Armentia.

Cierre total con apoyo de los transportistas

La decisión de intensificar las protestas fue tomada hace unos días en la Ciudad de México, con la participación de delegaciones de 28 estados del País.

El líder campesino subrayó que la alianza con los transportistas es crucial y de suma importancia en la lucha por lo hizo un llamado a todos los operadores a solidarizarse.

“Un gremio de los transportistas muy importante a nivel nacional, el ANTAC, se ha sumado a la lucha y ellos van a parar, van a dejar de transportar mercancías, le pedimos que igualmente se solidaricen y que, pues, detengan las unidades a partir del lunes y esto con el afán de buscar la presión mayor hacia el gobierno y que, pues, tenga como consecuencia esto la atención y la posible mesa de diálogo que hemos estado insistiendo desde hace ya un par de meses para resolver la crisis en el campo”, indicó el líder campesino.

El dirigente de Campesinos Unidos de Sinaloa comentó que el cierre será total y de manera permanente y que solo se contará con una única excepción para el paso a los vehículos de emergencia.

“La excepción serían los vehículos de emergencia, como puede ser las ambulancias, bomberos o protección civil, que pudieran tener esta necesidad de movilizarse por alguna emergencia”, detalló Valdez Armentia.

Crítica la falta de diálogo por parte de la Segob

El líder campesino criticó duramente a la Secretaría de Gobernación por su postura ante las demandas del campo, asegurando que sus llamados a la calma carecen de autoridad moral al no ofrecer soluciones reales a la problemática.

”La recomendación debería estar aparejada también a la apertura al diálogo y en ese momento se desarticularía o no hubiéramos tenido necesidad de planear estas manifestaciones,” señaló.

Valdez Armentia lamentó la renuencia de la Segob a recibir los planteamientos de los productores agrícolas, recordando varios intentos fallidos y sin respuesta.

“Creo que SEGOB este sugiere, pero no está dispuesta a recibir los planteamientos que tenemos los productores; lo hemos intentado muchas veces, incluso no sé si lo recuerdes, en alguna ocasión estábamos precisamente en la Segob y se nos negó el acceso a una conversación con unas pláticas ahí para fijar el precio del maíz”, indicó el líder campesino.