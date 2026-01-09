$!Campos de girasoles impulsan turismo en Mocorito y mantienen ocupación al 100%

MOCORITO._ Gracias a su encanto y esplendor natural, Mocorito se posiciona como un destino lleno de magia, naturaleza y experiencias que dejan huella en los visitantes, señaló la Secretaría de Turismo de Sinaloa. De acuerdo a un comunicado, al abrirse el segundo campo de girasoles en el municipio, la titular de Sectur, Mireya Sosa Osuna, destacó el dinamismo turístico que atraviesa el Pueblo Mágico, al señalar que la ocupación hotelera y los servicios de hospedaje tipo Airbnb se han mantenido al 100 por ciento, reflejo del creciente interés por visitar este destino.

“La apertura de este campo de girasoles se convierte en un nuevo punto de atracción para los visitantes”, apuntó. Acompañada por el Alcalde Enrique Parra Melecio, Sosa Osuna resaltó que más de 8 mil personas ya han visitado este lugar que cada invierno transforma el paisaje del Pueblo Mágico y se convierte en uno de los más visitados de la región. La temporada arrancó el 26 de diciembre y se prolongará hasta mediados de febrero.

Este tipo de proyectos turísticos fortalecen el sentido de identidad y orgullo del Pueblo Mágico, indicó la Sectur. Además, destacó que la afluencia turística ha traído consigo un impacto positivo en el comercio local, generando mayor movimiento económico y reafirmando la vocación turística del municipio, que continúa floreciendo gracias a sus tradiciones, su gente y su riqueza natural. Los visitantes, además de acudir a los campos de girasoles, complementan su recorrido caminando por el Pueblo Mágico, probando la gastronomía local y descubriendo otros espacios con valor histórico y cultural.