Canaco Los Mochis alista su gran sorteo anual cual será realizado en la Plazuela 27 de Septiembre

LOS MOCHIS._ Todo se encuentra listo para que la suerte le sonría a una familia ahomense. Este jueves 8 de enero, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Los Mochis celebrará su Sorteo Anual 2026, evento que marca el cierre de las promociones comerciales de la temporada invernal.

Simón Enrique Dorado Huitrón, presidente del organismo camaral, confirmó que la cita es a las 17:00 horas en la emblemática Plazuela 27 de Septiembre, situada entre las calles Álvaro Obregón y Vicente Guerrero.

El líder del comercio organizado enfatizó que el objetivo es realizar el sorteo de cara a la ciudadanía para garantizar la transparencia y legalidad al momento de sacar el boleto ganador del premio mayor el cual será un automóvil.

“Anunciarles que tenemos precisamente en estas fechas, el día 8 de enero, nuestro tradicional sorteo Canaco... con un premio principal que es un auto y una serie de grandes premios muy atractivos para toda la gente”, declaró Dorado Huitrón.

Para hacer más amena la tarde y prolongar el espíritu de las fiestas, la Canaco anunció que se repartirá la tradicional Rosca de Reyes entre los asistentes, convirtiendo el sorteo en una tarde de convivencia familiar.

Cabe recordar que los boletos participantes fueron distribuidos de dos formas: gratuitamente por los comercios locales para premiar la fidelidad de sus clientes, y a través de las entradas a la pasada Feria Canaco 2025, donde el ticket de acceso de 90 pesos fungía también como oportunidad para participar.

La invitación está abierta al público en general para ser testigos de quién será el afortunado que estrene vehículo este inicio de año.