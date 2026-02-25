$!Canaco Los Mochis realiza donativo de 100 mil pesos al DIF Ahome para programas artísticos

Simón Enrique Dorado Huitrón, presidente del organismo camaral en la ciudad, fue el encargado de realizar la entrega del cheque. Durante el acto, el líder del sector comercio destacó que la tradicional feria no solo busca la reactivación económica, sino que persigue un objetivo común de retribuir a las causas sociales del municipio.

El monto, entregado formalmente este miércoles, tiene su origen en la recaudación obtenida durante la pasada edición de la Feria Canaco, un evento que congregó a comerciantes y familias en los emblemáticos patios del extinto Ingenio Azucarero.

LOS MOCHIS._ Fruto de la participación ciudadana y del sector empresarial, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) delegación Los Mochis, cristalizó su compromiso social al entregar un donativo de 100 mil pesos al Sistema DIF Ahome.

Por su parte, Marissa Menéndez de Llano Chávez, presidenta del Sistema DIF Ahome, recibió el recurso y extendió un agradecimiento al gremio organizado, reconociendo su alta responsabilidad social al destinar sus utilidades a programas de impacto directo en la comunidad.

Sobre el destino específico de los fondos, la presidenta del DIF municipal subrayó que los 100 mil pesos servirán como una inyección directa para las diversas actividades artísticas que desarrolla la paramunicipal.

Explicó que este apoyo será destinado para talleres, presentaciones y proyectos culturales diseñados para promover la integración de las familias las cuales son una herramienta clave para la estimulación del desarrollo de habilidades y fomentar la sana convivencia entre niñas, niños, jóvenes y adultos del municipio.

Con esta entrega, tanto Canaco Servytur Los Mochis como el Sistema DIF Ahome refrendaron su alianza para continuar trabajando de manera coordinada, impulsando iniciativas que se traduzcan en un mayor bienestar y oportunidades para la región.