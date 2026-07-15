$!Capacitan a agentes de Policía y Tránsito Municipal de Ahome

LOS MOCHIS._ Con miras a consolidar una corporación más cercana a la sociedad y con un irrestricto apego a la legalidad, elementos de la Policía Municipal y de Tránsito de Ahome iniciaron este miércoles 15 de julio su programa de Formación Continua, una capacitación estratégica impartida por la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa (Unipol).

El adiestramiento, que se extenderá hasta el próximo 4 de diciembre, no es opcional pues es un requisito de carácter obligatorio que los uniformados deben cumplir para poder mantener su permanencia dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) local.

Durante las jornadas de trabajo, las cuales se proyecta aplicar a la totalidad de la fuerza policial en lo que resta del año, los agentes se actualizarán en áreas críticas para el servicio público. El plan de estudios incluye materias como:

La Actualización en Derechos Humanos, Uso Racional de la Fuerza y Legítima Defensa, Perspectiva de Género y el Llenado del Informe Policial Homologado (IPH).