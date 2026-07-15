$!Capacitan a agentes de Policía y Tránsito Municipal de Ahome

LOS MOCHIS._ Con miras a consolidar una corporación más cercana a la sociedad y con un irrestricto apego a la legalidad, elementos de la Policía Municipal y de Tránsito de Ahome iniciaron este miércoles 15 de julio su programa de Formación Continua, una capacitación estratégica impartida por la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa (Unipol).
El adiestramiento, que se extenderá hasta el próximo 4 de diciembre, no es opcional pues es un requisito de carácter obligatorio que los uniformados deben cumplir para poder mantener su permanencia dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) local.
Durante las jornadas de trabajo, las cuales se proyecta aplicar a la totalidad de la fuerza policial en lo que resta del año, los agentes se actualizarán en áreas críticas para el servicio público. El plan de estudios incluye materias como:
La Actualización en Derechos Humanos, Uso Racional de la Fuerza y Legítima Defensa, Perspectiva de Género y el Llenado del Informe Policial Homologado (IPH).
Durante el evento de inauguración, José Carlos Álvarez Ortega, rector de la Unipol, agradeció la disposición por parte del Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez y enfatizó que esta preparación es la llave para recuperar la confianza ciudadana y ser más efectivos en la prevención del delito.
“Se busca constatar el compromiso que Ahome mantiene en la materia, con una policía cercana a la sociedad, con respeto a los Derechos Humanos y la legalidad”, subrayó el Rector, tras recordar que esta jornada de cursos se desplegará en los 20 municipios de la entidad.
Por su parte, el comandante Eloy Palazuelos Soto, en representación del titular de la SSyPC, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, hizo un llamado enérgico a los agentes preventivos y viales para que absorban los nuevos conocimientos y, sobre todo, los apliquen en sus patrullajes y atenciones diarias.
En el banderazo oficial de estos trabajos académicos también estuvieron presentes Luis Geovanny Villegas Achoy, director de Tránsito Municipal de Ahome, y Yonathan López Martínez, quien acudió en representación de la Secretaría del Ayuntamiento.