$!Capacitan a policías de Ahome como primeros respondientes ante violencia de género

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de brindar un auxilio oportuno y libre de prejuicios a personas en situación de vulnerabilidad, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome completaron una jornada de especialización policial en Culiacán.
Gloria Chavarría Espinoza, coordinadora de la Unidad Especializada de Atención a la Violencia de la SSyPC, detalló que dos agentes de la corporación lograron acreditar el Estándar de Competencia 539.
Este programa está diseñado específicamente para dotar a los agentes de las habilidades y herramientas tácticas y psicológicas necesarias para intervenir de forma correcta en casos de agresiones.
Expuso que el primer contacto que tiene una persona agredida con las autoridades puede cambiar por completo el rumbo de su caso.
“La primera atención puede ser determinante. Cuando una persona se encuentra en una situación de este tipo necesita encontrar en las instituciones personal preparado, sensible, capacitado y capaz de actuar de manera adecuada”, advirtió.
El adiestramiento constó de 40 horas de trabajo continuo en Culiacán y fue resultado de un esfuerzo interinstitucional que sumó la instrucción de la Secretaría de las Mujeres, ICATSIN, la Fiscalía General del Estado y Seguridad Pública Estatal.
En las aulas no solo estuvieron los representantes de Ahome, sino que compartieron la formación con agentes de Culiacán, Navolato, Guasave y Mazatlán.
Chavarría Espinoza celebró que estas acciones se traducirán en un servicio más humano en las calles del municipio.
“Esta certificación fortalece estas competencias y nos permite contar con una atención cada vez más profesional y especializada, enfocada en los derechos humanos y con perspectiva de género”, concluyó.