$!Capacitan a policías de Ahome como primeros respondientes ante violencia de género

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de brindar un auxilio oportuno y libre de prejuicios a personas en situación de vulnerabilidad, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome completaron una jornada de especialización policial en Culiacán.

Gloria Chavarría Espinoza, coordinadora de la Unidad Especializada de Atención a la Violencia de la SSyPC, detalló que dos agentes de la corporación lograron acreditar el Estándar de Competencia 539.

Este programa está diseñado específicamente para dotar a los agentes de las habilidades y herramientas tácticas y psicológicas necesarias para intervenir de forma correcta en casos de agresiones.

Expuso que el primer contacto que tiene una persona agredida con las autoridades puede cambiar por completo el rumbo de su caso.