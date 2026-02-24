$!Carnaval de Topolobampo deja derrama económica de $18 millones con más de 45 mil visitantes

LOS MOCHIS._ Con un balance que marca un repunte económico histórico para la región, concluyó de manera exitosa el Carnaval de Topolobampo desarrollado durante cuatro días de fiesta, el puerto registró una afluencia de aproximadamente 45 mil personas y generó una derrama económica superior a los 18 millones de pesos para el municipio de Ahome.

Ariana Carrera Ugarte, titular de la Dirección de Turismo municipal, expresó su satisfacción ante los resultados obtenidos, destacando que el evento logró atraer no solo a los ahomenses, sino a turistas de otros municipios de Sinaloa y diversos estados del país.

El punto máximo de la celebración se vivió el viernes, día que congregó a más de 15 mil asistentes. Sin embargo, la afluencia fue constante desde el jueves gracias a una robusta programación que ofreció dos escenarios simultáneos, comparsas, música en vivo, actividades infantiles y una amplia muestra gastronómica.

“En total podemos decir que tuvimos una asistencia de 45 mil personas en estos cuatro días. Logramos un hospedaje de alrededor del 95 por ciento, ya que estuvimos promoviendo que la gente supiera que tenemos infraestructura hotelera y una rica gastronomía. En general, llevamos más de 18 millones en derrama económica; hay que seguir trabajando”, detalló Carrera Ugarte.

El dinamismo económico del fin de semana se vio favorecido por una conjunción de eventos que ampliaron la oferta turística y cultural de Ahome como lo fue la llegada de un crucero al puerto el cual permitió que visitantes extranjeros descendieran y se integraran a las actividades del carnaval y en conjunto con el inicio de los tradicionales “Contis” en las comunidades Yoremes sumando atractivo cultural invaluable para los visitantes de la región.