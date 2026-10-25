$!Celebran callejoneada con velas encendidas para honrar a sus difuntos en Surutato

BADIRAGUATO._ Con velas encendidas, habitantes realizaron la noche del 24 de octubre una callejoneada por Surutato, desde la Plazuela Central hasta la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.





La actividad forma parte de una tradición que busca honrar a los seres queridos que han fallecido y por segundo año consecutivo se lleva a cabo en este pueblo de Badiraguato.







El propósito simbólico es llevar luz a quienes ya murieron y pedir su retorno a este plano durante la celebración del Día de Muertos, el próximo 2 de noviembre.