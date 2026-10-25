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Tradición

Celebran callejoneada con velas encendidas para honrar a sus difuntos en Surutato

Por segundo año consecutivo, habitantes recorren las calles del pueblo de Badiraguato para honrar a sus seres queridos fallecidos, en vísperas del Día de Muertos
Belem Angulo |
25/10/2026 07:44
25/10/2026 07:44

BADIRAGUATO._ Con velas encendidas, habitantes realizaron la noche del 24 de octubre una callejoneada por Surutato, desde la Plazuela Central hasta la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.

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La actividad forma parte de una tradición que busca honrar a los seres queridos que han fallecido y por segundo año consecutivo se lleva a cabo en este pueblo de Badiraguato.

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El propósito simbólico es llevar luz a quienes ya murieron y pedir su retorno a este plano durante la celebración del Día de Muertos, el próximo 2 de noviembre.

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