$!Celebran cierre de la edición 2025 de la Feria Canaco; disfrutan hoy su última noche

LOS MOCHIS._ La Feria Canaco en su edición número 19 ha llegado a su fin, organizadores invitan a la población a disfrutar del último día de actividades, que se llevará a cabo este martes 25 de noviembre, en los patios del Ingenio Azucarero, tras calificar el evento como una celebración “muy bonita” y de gran afluencia.
En un mensaje de cierre por parte del presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Simón Enrique Dorado Huitrón, expresó su gratitud ante la buena respuesta de la ciudadanía.
“Expresarle el agradecimiento a toda la sociedad, todos los organismos y funcionarios de gobierno también municipal, el día de hoy es el último día de nuestra feria Canaco”, indicó. Asimismo, destacó que la asistencia que se tuvo superó las expectativas y que todo se disfrutó, con un ambiente muy agradable.
“Yo creo que todos hemos disfrutado muchísimo de estos días de fiesta y bueno, pues invitarlos al cierre del día de hoy en la tarde”, mencionó.
La invitación final es para asistir durante el último día, las puertas se mantendrán abiertas desde las 17:00 horas, hasta media noche y el evento de cierre contara con la actuación de Grupo Terreno, Hermanos Careaga, Tropicana Show Music, Grupo Libra y La Embajadora Sonora Dinamita.