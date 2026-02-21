$!Celebran en Los Mochis la novena edición del Festival Pa’ la Papa 2026

LOS MOCHIS._ Para reafirmar su posición como productor de la “mejor papa del mundo”, este sábado dio inicio el Festival Pa’ la Papa 2026. Las actividades arrancaron directamente en el campo, donde estudiantes de primaria del municipio de Ahome vivieron la experiencia de la cosecha, adentrándose en los surcos para recolectar el producto fresco y llevarlo a sus mesas. Más tarde, la celebración se trasladó al centro de la ciudad. En un ambiente familiar y amenizado por música en vivo, los asistentes disfrutaron de una muestra gastronómica con una amplia variedad de platillos elaborados con este representativo tubérculo.









Durante el acto inaugural, Jorge Benjamín López Rosas, dirigente de la Asociación de Productores de Papa Los Mochis, subrayó la importancia de que la ciudadanía haga suya esta vocación agrícola y sienta orgullo de su tierra. “Estamos muy contentos y orgullosos de estar aquí con la sociedad mochitense. Tratamos por novena vez de darle un sentido de pertenencia a las papas e informarles que Los Mochis es un gran productor en el sentido es propio, que cuando vean unas papas fritas digan que esas papas son de Los Mochis”, expresó. El líder agrícola destacó el trabajo conjunto que han mantenido por casi una década con la Secretaría de Economía.









También estuvo presente la Diputada federal Ana Elizabeth Ayala Leyva, quien reconoció el esfuerzo del sector productor para mantener los altos estándares de calidad que distinguen a Ahome en la producción de alimentos. En sintonía con Luis Ernesto Martínez Garibaldi, encargado del despacho de la Secretaría de Economía municipal, aplaudió la estrecha sinergia entre el gobierno y los agricultores para consolidar eventos que, además de impulsar la economía, tienen un profundo sentido social. El programa del festival contempla también un espacio para la fe; durante el domingo, los productores asistirán a una misa de acción de gracias para agradecer el desarrollo de la actividad agrícola, esto a pesar de las adversidades y complicaciones que enfrenta actualmente el sector agrícola.