$!Celebran la Gran Posada 2025 en Ahome y regalan 3 mil bicicletas, comida, dulces y juguetes

BOLSA DE TOSALIBAMPO, Ahome._ Miles de familias de varias comunidades de la sindicatura de Higueras de Zaragoza disfrutaron de la Gran Posada 2025, que ofrecieron el Gobernador Rubén Rocha Moya y su hija Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del Sistema DIF Sinaloa. El festejo se llevó a cabo en la comunidad de la Bolsa de Tosalibampo 2, como lo había ofrecido el Mandatario estatal apenas el viernes pasado, cuando visitó dicha población para resolver un problema de comercialización de la cosecha local de frijol. En lo que fue una alegre fiesta, con música, comida y regalos para los miles de niños, Rocha Moya comentó que esta Gran Posada se hace cada año para llevar dulces y juguetes a las niñas y niños en la víspera de la Navidad. En esta ocasión, el DIF Sinaloa llevó 3 mil bicicletas, las cuales se empezaron a entregar, pero con la aclaración de que si a algún niño le faltara, se tomarán los datos de su domicilio para acudir a entregarla la próxima semana, como se ha hecho en otras posadas.

“Esta actividad la hacemos todos los años, una al año, hoy escogimos que fuera aquí, pero antes ¿qué hizo Eneyda? Hizo la Caravana Navideña, fue a todos los municipios, desde Choix hasta Escuinapa, entregando pueblo por pueblo algunos juguetes y dulces”, dijo el Mandatario estatal. Por otra parte, el Gobernador del Estado reiteró el compromiso que hizo hace una semana en la misma comunidad, como fue empezar a construir la carretera que comunicará a la Bolsa de Tosalibampo 2 con El Ranchito, único tramo que falta para cerrar el circuito carretero hasta el Jitzámuri, licitación que se lanzará en enero. De igual manera, se refirió al otro compromiso, respecto a la rehabilitación del drenaje sanitario en las Bolsas 1 y 2, poblaciones vecinas que las separan escasos cientos de metros, y destacó que ya se encuentran trabajando dos camiones Vactor para desazolvar la red de drenaje, que será lo inmediato. Mientras que la reparación total y ampliación de la obra de desalojo se continuará también a partir de enero, con el presupuesto 2026, pues requiere de una inversión de 5 millones de pesos, los cuales los aportará íntegramente el Gobierno del Estado, en auxilio a las finanzas del Ayuntamiento de Ahome, a quien por ley le corresponde ejecutar este tipo de obras públicas.

Al dar la bienvenida a las miles de familias, Eneyda Rocha Ruiz les expresó sus mejores deseos para estas fiestas decembrinas. “Gracias por recibirnos, gracias por estar aquí, les deseo muy feliz Navidad, y le quiero preguntar a las niñas y los niños, ¿está bien que yo le haya hecho caso a mi papá y que haya venido a verlos para entregarles juguetes?”, lo que arrancó aplausos de todos los presentes. Por su parte, el Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, le agradeció al Gobernador y a la presidenta del DIF por la realización de esta multitudinaria fiesta. “Yo le quiero dar las gracias de parte de todos ustedes al señor Gobernador, y en especial a la doctora Eneyda Rocha, que es la presidenta estatal del DIF, porque ella estuvo trabajando junto con su equipo para hacer esta fiesta”, agradeció.