$!Celebran posada navideña para niñas y niños de comunidades rurales de Ahome

LOS ALMACENES, Ahome._ Aproximadamente 270 niñas y niños de las comunidades de Los Almacenes, Campo 35, Campo 1, La Arrocera y asentamientos del Lateral 18 participaron en una posada navideña donde se distribuyeron regalos y dulces. De acuerdo con un comunicado del Ayuntamiento de Ahome, el evento se llevó a cabo en las instalaciones del kínder María Teresa Barriga Canales, producto de una colaboración entre un grupo de empresarios y dependencias municipales.

Los donativos fueron aportados por ciudadanos y un grupo empresarial que solicitó el anonimato, aunque se identificó la participación del grupo MC Magcon. La logística y vinculación se realizó a través de la Dirección de Participación Ciudadana y del Sistema Integral para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Juan Daniel Zayas, representante de ese sector, confirmó que el acercamiento con el Gobierno municipal permitió la organización del festejo, que incluyó la quiebra de piñatas y la entrega de obsequios. Por su parte, las titulares de las dependencias municipales informaron que este grupo de empresarios ha realizado acciones similares en la sindicatura de Cohuibampo.



