$!Celebran posada navideña para niñas y niños de comunidades rurales de Ahome

LOS ALMACENES, Ahome._ Aproximadamente 270 niñas y niños de las comunidades de Los Almacenes, Campo 35, Campo 1, La Arrocera y asentamientos del Lateral 18 participaron en una posada navideña donde se distribuyeron regalos y dulces.
De acuerdo con un comunicado del Ayuntamiento de Ahome, el evento se llevó a cabo en las instalaciones del kínder María Teresa Barriga Canales, producto de una colaboración entre un grupo de empresarios y dependencias municipales.
Los donativos fueron aportados por ciudadanos y un grupo empresarial que solicitó el anonimato, aunque se identificó la participación del grupo MC Magcon.
La logística y vinculación se realizó a través de la Dirección de Participación Ciudadana y del Sistema Integral para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Juan Daniel Zayas, representante de ese sector, confirmó que el acercamiento con el Gobierno municipal permitió la organización del festejo, que incluyó la quiebra de piñatas y la entrega de obsequios.
Por su parte, las titulares de las dependencias municipales informaron que este grupo de empresarios ha realizado acciones similares en la sindicatura de Cohuibampo.
Asimismo, indicaron que se planea dar continuidad a este esquema de trabajo en otros sectores del municipio mediante la realización de brigadas médicas y actividades de servicio.
Finalmente, las funcionarias señalaron que la convocatoria permanece abierta para que otras agrupaciones y ciudadanos se sumen a estas jornadas de apoyo dirigidas a la población infantil y a las familias de las zonas rurales de Ahome.