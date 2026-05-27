CFE asegura servicio normalizado en Los Mochis tras protestas por altas tarifas eléctricas

La Comisión Federal de Electricidad informó que el Centro de Atención a Clientes de Los Mochis opera de manera habitual, luego de las manifestaciones realizadas por usuarios inconformes con las altas facturaciones de energía eléctrica.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que personal de Servicios y Atención a Usuarios, así como trabajadores del Fideicomiso para el Aislamiento Térmico, mantienen una mesa de atención para resolver dudas y ofrecer opciones de pago de acuerdo con cada caso.

La CFE detalló que un grupo de usuarios instaló una mesa de recolección de firmas y bloqueó momentáneamente el acceso al centro de atención; sin embargo, aseguró que no hubo intención de diálogo por parte de los manifestantes.

Indicó además que, una vez retirado el bloqueo, el horario de atención se extendió hasta atender a todas las personas que permanecían en espera.

Sobre las inconformidades por los altos cobros registrados en Los Mochis, la comisión explicó que el aumento en las facturaciones corresponde al incremento en el consumo de energía durante el periodo previo a la entrada en vigor de la tarifa de verano, etapa en la que se registraron altas temperaturas y todavía no se aplicaba el subsidio.

Precisó que el subsidio de verano comenzó el pasado 1 de mayo y estará vigente hasta el 31 de octubre de 2026.

En relación con el compromiso de “no corte” del suministro eléctrico, la CFE aclaró que únicamente se evitará la suspensión del servicio en aquellos casos que se encuentren en proceso de revisión y cuyas facturas correspondan a abril y mayo de este año.

La paraestatal reiteró su disposición al diálogo y aseguró que continuará atendiendo las inquietudes de los usuarios para garantizar un suministro confiable de energía eléctrica.