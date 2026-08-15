$!CFE restablece servicio en el norte de Sinaloa

La CFE atribuyó a vientos y tormentas eléctricas la desconexión de su línea de transmisión El Mayo-Los Mochis Dos, ocurrida el 11 de agosto en el norte de Sinaloa. Cuadrillas especializadas aseguraron su operación, reubicando incluso un panal de abejas. La Comisión Federal de Electricidad informó que la falla de un aislamiento de sujeción ocasionó la caída de un conductor eléctrico en el enlace de 230 kV.





Este incidente, provocado por las condiciones meteorológicas, llevó a la desconexión del sistema eléctrico en la tarde del 11 de agosto. La Línea de Transmisión El Mayo-Los Mochis Dos es fundamental para el suministro de energía en el norte de Sinaloa, abasteciendo a miles de hogares y empresas. La CFE mantiene un compromiso constante con la confiabilidad de la infraestructura eléctrica, buscando garantizar un servicio continuo y seguro para la población.





Para restablecer el servicio, cuadrillas especializadas de la CFE se trasladaron de inmediato al sitio afectado. Ejecutaron las actividades necesarias de supervisión y aseguramiento de la operación de la Línea de Transmisión de 230 kV, siguiendo los procedimientos técnicos y de seguridad establecidos. En apego a la protección del medio ambiente y la fauna, durante las labores, detectaron un enjambre de abejas en la parte alta de la estructura número 83 de la línea. Personal especializado procedió a su reubicación de manera segura y responsable. Esta acción garantizó la protección de la fauna y del personal que participaba en los trabajos.