CFE suspenderá servicio de energía eléctrica en siete comunidades de Guasave este jueves

La Comisión Federal de Electricidad informó que el próximo jueves 23 de julio suspenderá de manera temporal el servicio de energía eléctrica en siete comunidades del municipio de Guasave para realizar trabajos preventivos de mantenimiento en la red eléctrica.

El corte del suministro está programado de las 10:00 a las 15:00 horas, por lo que tendrá una duración de cinco horas.

Las comunidades donde se realizará la suspensión del servicio son Las Cañadas Número Dos, Campo El Crucero y los ejidos Tierra y Libertad, El Progreso, Maximiliano R. López, El Sacrificio y El Tortugo.

De acuerdo con la CFE, estas labores buscan mejorar la calidad y continuidad del suministro de energía eléctrica en la región.

La paraestatal explicó que los trabajos únicamente pueden realizarse con las líneas desenergizadas para garantizar la seguridad de las cuadrillas de mantenimiento, por lo que agradeció la comprensión y cooperación de los usuarios.

Para reportes, dudas o aclaraciones, la CFE puso a disposición de la ciudadanía el número de atención 071.