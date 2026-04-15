CFE suspenderá servicio de luz en Los Virreyes, Los Mochis, este 17 de abril

La Comisión Federal de Electricidad informó que suspenderá de manera provisional el suministro de energía eléctrica en el fraccionamiento Los Virreyes, en la ciudad de Los Mochis, el próximo viernes 17 de abril de 2026.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Coordinación de Comunicación de la División Noroeste, la interrupción del servicio se llevará a cabo en un horario de 10:00 a 11:30 horas, con una duración estimada de una hora y treinta minutos.

La paraestatal explicó que esta medida responde a trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura eléctrica, con el objetivo de fortalecer la calidad y continuidad del suministro en la zona.

Asimismo, la CFE señaló que la suspensión temporal del servicio es necesaria para garantizar la seguridad tanto del personal que realizará las labores como de la población en general, durante el desarrollo de las actividades programadas.

Ante ello, la empresa pidió la comprensión de los usuarios afectados y recomendó tomar las precauciones necesarias durante el periodo en que se mantendrá sin servicio la energía eléctrica.

Para cualquier reporte, duda o aclaración, la CFE puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 071, disponible para atención a usuarios.