CFE suspenderá servicio eléctrico en Badiraguato por trabajos de mantenimiento

La Comisión Federal de Electricidad informó que suspenderá de manera temporal el suministro de energía eléctrica en el área urbana y rural del municipio de Badiraguato, en Sinaloa, el próximo jueves 19 de febrero, debido a trabajos de mantenimiento y modernización de infraestructura.

De acuerdo con un comunicado de la empresa, la interrupción del servicio se realizará de las 09:00 a las 14:00 horas, con una duración estimada de cinco horas, como parte de acciones para mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico en la región.

Los trabajos, precisaron, consisten en la modernización de infraestructura en un circuito de la subestación Pericos, lo que requiere la suspensión provisional del servicio para garantizar la seguridad tanto del personal que ejecutará las labores como de la población.

El corte de energía afectará diversas comunidades del municipio, entre ellas Badiraguato, San Antonio, El Barril, Los Limones, Los Naranjos, La Lapara, La Cieneguilla, El Aguaje, Tameapa, Barrio Guanajuato, Soyatita, La Vainilla, Alisos, La Soledad, Tepaca, Potrerillos, Las Juntas, La Juanilla y Potrero de la Vainilla.

Así como: Babunica, Bamopa, La Noria, La Pitayita, Bacacoragua, Huixiopa, La Tuna, La Palma, Revolcaderos, Santa Gertrudis, Arroyo Seco, Mesa de San Miguel, Nogalitos, San José del Llano, San Javier, El Molino, El Mimbre, Lo de Gabriel, El Guayabo, El Triguito, El Sauce, Potrero de los Páez, Los Placeres, El Real.

Y El Sauz, El Arroyo de los Payán, Los Pachecos, El Mezquite, El Terrero, El Zapotillo, La Calera, El Jacal, Rancho Luna, Saucita, Lo de Gerónimo, Frijolar, Carricito, Laureles, Alisitos, Los Coquitos, Milpitas, Tepehuán, Rancho Blanco, Los Pinos, La Ladrillera, El Perico, Palo Dulce, Vinatería y Saca de Agua.

La CFE agradeció la comprensión de los usuarios ante estas acciones e informó que el canal de atención para reportes, dudas o aclaraciones es el número telefónico 071.

“Para proteger la integridad del personal y de la población, es necesario que se suspenda el servicio eléctrico mientras dure la jornada de actividades de mantenimiento. La CFE agradece su confianza y comprensión”.