CFE suspenderá servicio eléctrico en ejido de Los Mochis por trabajos de mejora

La Comisión Federal de Electricidad anunció la suspensión temporal del servicio de energía eléctrica en el Ejido Plan de Ayala, en Los Mochis, como parte de trabajos de mejora en la infraestructura.

De acuerdo con la información oficial, el corte se llevará a cabo el martes 28 de abril de 2026, en un horario de 10:00 a 15:00 horas, con una duración estimada de cinco horas.

La CFE explicó que estas labores tienen como objetivo mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico en la zona, por lo que es necesario interrumpir el servicio durante la jornada de mantenimiento.

Asimismo, indicó que la suspensión se realiza también para garantizar la seguridad tanto del personal que realizará los trabajos como de la población en general.

La dependencia pidió la comprensión de los usuarios y recordó que el número 071 está disponible para reportes, dudas o aclaraciones relacionadas con el servicio.