CFE suspenderá suministro este domingo en comunidades de Choix y El Fuerte

Para realizar labores de mejora a la infraestructura, la Comisión Federal de Electricidad suspenderá provisionalmente el suministro de energía eléctrica en comunidades de Choix y El Fuerte, Sinaloa, este domingo 10 de agosto.

La interrupción será de tres horas y media, de las 06:30 a las 10:00 horas.

Los trabajos por realizar consisten en reposición de dos transformadores de potencial, en la Subestación Hornillos, con la finalidad de mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico en dichas comunidades.

La CFE agradece la cooperación y comprensión de los usuarios, reiterando que, para garantizar la seguridad de las cuadrillas de mantenimiento, este trabajo solamente puede realizarse con las líneas desenergizadas.

El canal de comunicación para cualquier reporte, duda o aclaración es el 071.

En el municipio de Choix, el corte será en la cabecera municipal, San Pedro, San Felipe, La Ciénaga, Toypaqui, Potrero de Cancio, El Reparo, San JavierLoreto, El Descanso, Aguacaliente de Baca, Cajón de Cancio, Tasajera, El Nacimiento, Ranchito de Islas, El Colexio, Guadalupe, Mesa de Los Torres, Bajosori, El Cajón de los Félix, Bacayopa, Yecorato, El Pichol, Aguacaliente Grande, Baymena, El Tepehuaje y El Sauz de Baymena.

En El Fuerte, será en la colonia Pablo Macías, colonia Ayuntamiento fraccionamiento Solidaridad, fraccionamiento Montesclaros, El Altillo, Cabanillas y Bibajaqui.