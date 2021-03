GUASAVE.- Faltando unos pocos minutos para que venciera el plazo, Jesús Antonio López Rodríguez quedó registrado como candidato a la Alcaldía de Guasave por el PAN, PRI y PRD.

Será la primera ocasión que el médico internista participe en una contienda electoral por la presidencia municipal, ya que en 2018 un problema de salud le hizo retirarse de la contienda cuando ya había sido postulado por el PAN y el Partido Sinaloense.

López Rodríguez fue Diputado federal del Distrito 04 de 2015 a 2018 abanderando las siglas del PAN.

Para este proceso electoral primeramente se había registrado en Morena en busca de la candidatura a la alcaldía, pero renunció a esa aspiración para estar en condiciones de que lo postularan el PAN, PRI y PRD en candidatura común.

Luego de varias semanas de negociaciones, el PRI, PAN y PRD lograron ponerse de acuerdo en la integración de la planilla que llevarán en el proceso electoral por la presidencia municipal.

Fuentes al interior del Partido Revolucionario Institucional informaron que a Jesús Antonio López Rodríguez, candidato a la presidencia municipal propuesto por el Partido Acción Nacional, lo acompañará la priista Trinidad Armenta Orduño como candidata a síndica procuradora.

La planilla de regidores por mayoría relativa quedó conformada por Fernando Cárdenas Angulo, del PAN; Claudia Ivette Montoya Beltrán, también del PAN; Itzel Nayeli Lavagnino Zazueta, del PRI; Hortencia Lugo Ramírez, ex comisaria de Leyva Solano, propuesta por el PAN; Roberto Valdez Arredondo, dirigente del Comité Municipal Campesino 8, pero también como cuota del Acción Nacional; Pedro Flores Carvajal, dirigente municipal del PRI; y Fred Flores Rubio, también propuesto por el PRI.

En el camino se quedó la Diputada local con licencia, Mónica López Hernández, a quien le habían ofrecido en primera instancia ir como candidata a síndica procuradora, después de que le quitaran la candidatura del PRI a Diana Armenta Armenta.

En el caso de las diputaciones locales, en el Distrito 06 quedó registrado el ex director de Vialidad y Transportes Feliciano Valle Sandoval; en el 07 el ex Alcalde Víctor Manuel Espinoza Bojórquez, y en el 08 el empresario agrícola y ex delegado de Inspección y Normatividad, José Socorro Castro Gálvez.